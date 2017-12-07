Гурт «MOTANKA» презентує свій концерт у «ПортCity»
Сьогодні, 18:45
Етно-гурт «MOTANKA» дасть у Луцьку концерт 30 березня у драмтеатрі.
У суботу, 24 березня в торгово-розважальному центрі «ПортCity» музиканти презентуватимуть свою творчість.
Незабаром у Луцьку відбудеться неймовірне мистецьке дійство – виступ гурту «MOTANKA». Познайомитися з музикантами та послухати декілька композицій можна буде у суботу, 24 березня о 17 годині на першому поверсі торгово-розважального центру «ПортCity».
На гостей ТРЦ чекає презентація пісень та розповідь про унікальний стиль митців.
Усі, хто придбає квиток на концерт гурту «MOTANKA», який відбудеться 30 березня у Волинському академічному облмуздрамтеатрі, гарантовано отримають диск у подарунок.
Тож волинян запрошують у «ПортCity», аби познайомитися з творчістю талановитих музикантів.
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У суботу, 24 березня в торгово-розважальному центрі «ПортCity» музиканти презентуватимуть свою творчість.
Незабаром у Луцьку відбудеться неймовірне мистецьке дійство – виступ гурту «MOTANKA». Познайомитися з музикантами та послухати декілька композицій можна буде у суботу, 24 березня о 17 годині на першому поверсі торгово-розважального центру «ПортCity».
На гостей ТРЦ чекає презентація пісень та розповідь про унікальний стиль митців.
Усі, хто придбає квиток на концерт гурту «MOTANKA», який відбудеться 30 березня у Волинському академічному облмуздрамтеатрі, гарантовано отримають диск у подарунок.
Тож волинян запрошують у «ПортCity», аби познайомитися з творчістю талановитих музикантів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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