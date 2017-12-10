Поліція розшукує 56-річного чоловіка за ухиляння від покарання

Зембу Анатолія Георгійовича.



Зазначається, що чоловік 1962 року народження, уродженець міста Дубно Рівненської області, - інформує ГУНП у Волинській області.



Громадянина засуджено за скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.185 ( крадіжка ) Кримінального кодексу України. Він переховується від відбування покарання.



Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження розшукуваного чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, або на лінію «102».









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцький відділ поліції розшукуєЗазначається, що чоловік 1962 року народження, уродженець міста Дубно Рівненської області, - інформує ГУНП у Волинській області.Громадянина засуджено за скоєння злочину, передбаченого ч.1 ст.185 ( крадіжка ) Кримінального кодексу України. Він переховується від відбування покарання.Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця знаходження розшукуваного чоловіка, невідкладно повідомити за номерами телефонів: (0332) 24-92-48, 24-44-17, 0665403692, або на лінію «102».

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