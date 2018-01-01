У Луцьку презентували нову медичну інформаційну систему

У Луцьку презентували медичну інформаційну систему «Реєстр індивідуального серцево-судинного ризику дорослого населення Волинської області».Про це йшлось під час прес-конференції у Луцькому центрі первинної медико-санітарної допомоги №2 у четвер, 22 березня.Впровадження та забезпечення технічної підтримки цієї інформаційної системи втілили у рамках субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим з хворобами системи кровообігу у Волинській області» за підтримки Світового банку.За словами начальника Управління охорони здоров’я ОДА, у рамках цього проекту на сьогодні вже підписані контракти і почалось постачання обладнання до медичних установ Волині на чотири мільйони доларів. Зокрема, закуповують нові ангіографи. А на базі центру Екстреної медичної допомоги та медицини катастроф створили потужний сервер, який буде майбутнім «мозком» системи охорони здоров’я на Волині.«Ми хочемо обладнати комп’ютерною технікою кожне робоче місце»,- заявив Ващенюк.Детальніше про електронну систему «Реєстр індивідуального серцево-судинного ризику дорослого населення Волинської області» розповів консультат інформаційних технологій субпроекту. За його словами, до цього реєстру приєднано більшість медичних установ регіону. Спочатку планувалось створито реєстр кардіохворих, але згодом функціонал розширили максимально до потреб сімейного лікаря. Доступ до інформації, відображеної в реєстрі, матимуть лікарі лише в межах повноважень.«Ми побудувала комплексну систему захисту і отримали сертифікат держслужби спецзв’язку та захисту інформації», - додав Киращук.На сьогодні до реєстру включено понад 240 тисяч осіб. Водночас, Ващенюк підкреслив: хоча система надійно захищена, але від стороннього втручання ніхто не застрахований. Тому наразі уде також «паперовий дубляж».