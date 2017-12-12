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Трагедія на Волині: 4-річна дитина вистрілила у голову сестричці

Трагедія на Волині: 4-річна дитина вистрілила у голову сестричці
В одному з сіл Ратнівського району 4-річна дитина, граючись з пневматичною гвинтівкою, вистрілила у голову 3-річній сестричці. Дівчинку у важкому стані «швидка» доставила в обласну лікарню, де її прооперували.

Про це повідомили в оперативній диспетчерській Волинського обласного центру медичної допомоги, - пише ІА Волинські Новини.

Попередньо відомо, що дідусь няньчив вдома онучок та недогледів: старша взяла до рук пневматичну гвинтівку, з якої вистрілила трирічній сестричці в голову. В результаті вистрілу дівчинка отримала проникаюче кульове поранення в ділянку правої скроні.

Бригада «швидкої» надала першу допомогу і терміново доставила постраждалу у Волинське обласне дитяче територіальне медичне об'єднання до Луцька.

Заступник генерального директора Волинського обласного дитячого територіального медичного об’єднання з хірургічної роботи Ігор Дородних повідомив, що вчора вночі дівчинку прооперували. Наразі вона в післяопераційному стані знаходить в реанімації. Операція пройшла успішно, проте жодних прогнозів лікарі давати поки не беруться.


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Теги: постріл, дитина, поранення
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