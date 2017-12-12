Розслідування щодо Савченко: оприлюднили докази. ВІДЕО

Надії Савченко.



Ролик був опублікований у четвер, 22 березня, на Уoutube-каналі ГПУ, - пише



"Матеріали досудового розслідування за фактами вчинення Н. Савченко низки тяжких і особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України і проти громадської безпеки", - йдеться у підписі до відео.



Загальний обсяг матеріалів становить 74 гігабайти інформації. Сукупна тривалість аудіо- і відеоматеріалів - майже три доби.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Генеральна прокуратура України представила відеоматеріали досудового розслідування проти позафракційного народного депутатаРолик був опублікований у четвер, 22 березня, на Уoutube-каналі ГПУ, - пише Корреспондент "Матеріали досудового розслідування за фактами вчинення Н. Савченко низки тяжких і особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України і проти громадської безпеки", - йдеться у підписі до відео.Загальний обсяг матеріалів становить 74 гігабайти інформації. Сукупна тривалість аудіо- і відеоматеріалів - майже три доби.

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