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Розслідування щодо Савченко: оприлюднили докази. ВІДЕО

Розслідування щодо Савченко: оприлюднили докази. ВІДЕО
Генеральна прокуратура України представила відеоматеріали досудового розслідування проти позафракційного народного депутата Надії Савченко.

Ролик був опублікований у четвер, 22 березня, на Уoutube-каналі ГПУ, - пише Корреспондент.

"Матеріали досудового розслідування за фактами вчинення Н. Савченко низки тяжких і особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України і проти громадської безпеки", - йдеться у підписі до відео.

Загальний обсяг матеріалів становить 74 гігабайти інформації. Сукупна тривалість аудіо- і відеоматеріалів - майже три доби.


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Теги: докази, Надія Савченко
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