Розслідування щодо Савченко: оприлюднили докази. ВІДЕО
Сьогодні, 13:42
Генеральна прокуратура України представила відеоматеріали досудового розслідування проти позафракційного народного депутата Надії Савченко.
Ролик був опублікований у четвер, 22 березня, на Уoutube-каналі ГПУ, - пише Корреспондент.
"Матеріали досудового розслідування за фактами вчинення Н. Савченко низки тяжких і особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України і проти громадської безпеки", - йдеться у підписі до відео.
Загальний обсяг матеріалів становить 74 гігабайти інформації. Сукупна тривалість аудіо- і відеоматеріалів - майже три доби.
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Ролик був опублікований у четвер, 22 березня, на Уoutube-каналі ГПУ, - пише Корреспондент.
"Матеріали досудового розслідування за фактами вчинення Н. Савченко низки тяжких і особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України і проти громадської безпеки", - йдеться у підписі до відео.
Загальний обсяг матеріалів становить 74 гігабайти інформації. Сукупна тривалість аудіо- і відеоматеріалів - майже три доби.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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