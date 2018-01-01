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Рада проголосувала за арешт Савченко

Рада проголосувала за арешт Савченко
Верховна Рада України підтримала подання Генерального прокурора Юрія Луценка на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.

Про це повідомляє УНН.

За рішення про дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності Савченко проголосував 291 народний депутат України, на затримання – 277, на арешт – 268 народних депутатів.

Нагадаємо, в Раді продемонстрували відеодокази щодо Надії Савченко. Раніше регламентний комітет ВР підтримав подання Генпрокурора на затримання та арешт нардепа Савченко.

Також нагадаємо, Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Савченко та Рубан досягли домовленості з ватажком терористичної організації «ДНР» Захарченком щодо постачання зброї для проведення терористичного акту.

Савченко, коментуючи підозру Генерального прокурора в підготовці теракту, зазначила, що за «мрії не садять».

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Теги: ВР, Надія Савченко, арешт
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Коментарі 1
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