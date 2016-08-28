Волинські студенти ділились досвідом лісогосподарювання. ФОТО
Сьогодні, 21:01
На Волині відбулася науково-практична студентська конференція, приурочена Міжнародному дню лісів.
До участі, крім науковців та студентів лісівничих спеціальностей Волинських вишів, долучилися провідні спеціалісти Волинського ОУЛМГ, голова та члени Наукової ради ВОУЛМГ, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Нараду відкрив начальник Волинського ОУЛМГ Олександр Кватирко. Насамперед він привітав усіх із Міжнародним днем лісів та початком лісокультурної акції Держлісагентства «Майбутнє лісу у твоїх руках».
"Ми повністю готові до лісокультурної кампанії. Усі площі підготовленні до заліснення. Ми виростили 25 млн сіянців і саджанців головних лісоутворюючих порід. На жаль, погодні умови і зокрема сніг не дозволяють нам розпочати посадку дерев", – зазначив Олександр Михайлович.
Водночас він наголосив, що найголовнішим вектором лісівництва залишається кадровий потенціал галузі, адже інвестиції, кошти – будуть, а за кадри потрібно боротися зі шкільної лави.
І цього разу на конференцію прибули студенти Волинського національного університету імені Лесі Українки, Луцького технічного національного університету, Шацького лісового коледжу імені Валентина Сулька.
Студентська наукова конференція здивувала практиків, адже у їх роботах йшлося про лісовий досвід світового лісогосподарювання. Тут були і європейський, і американський досвід ведення лісогосподарювання. Усі студентські наукові роботи були високо оцінені практиками.
За результатами конференції прийнято консолідоване рішення щодо координації наукових досліджень з тематики, що становить практичний інтерес для лісової галузі, намічено конкретні практичні завдання у лісогосподарствах Волинського ОУЛМГ.
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До участі, крім науковців та студентів лісівничих спеціальностей Волинських вишів, долучилися провідні спеціалісти Волинського ОУЛМГ, голова та члени Наукової ради ВОУЛМГ, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.
Нараду відкрив начальник Волинського ОУЛМГ Олександр Кватирко. Насамперед він привітав усіх із Міжнародним днем лісів та початком лісокультурної акції Держлісагентства «Майбутнє лісу у твоїх руках».
"Ми повністю готові до лісокультурної кампанії. Усі площі підготовленні до заліснення. Ми виростили 25 млн сіянців і саджанців головних лісоутворюючих порід. На жаль, погодні умови і зокрема сніг не дозволяють нам розпочати посадку дерев", – зазначив Олександр Михайлович.
Водночас він наголосив, що найголовнішим вектором лісівництва залишається кадровий потенціал галузі, адже інвестиції, кошти – будуть, а за кадри потрібно боротися зі шкільної лави.
І цього разу на конференцію прибули студенти Волинського національного університету імені Лесі Українки, Луцького технічного національного університету, Шацького лісового коледжу імені Валентина Сулька.
Студентська наукова конференція здивувала практиків, адже у їх роботах йшлося про лісовий досвід світового лісогосподарювання. Тут були і європейський, і американський досвід ведення лісогосподарювання. Усі студентські наукові роботи були високо оцінені практиками.
За результатами конференції прийнято консолідоване рішення щодо координації наукових досліджень з тематики, що становить практичний інтерес для лісової галузі, намічено конкретні практичні завдання у лісогосподарствах Волинського ОУЛМГ.
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