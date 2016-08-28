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Волинські студенти ділились досвідом лісогосподарювання. ФОТО

Волинські студенти ділились досвідом лісогосподарювання. ФОТО
На Волині відбулася науково-практична студентська конференція, приурочена Міжнародному дню лісів.

До участі, крім науковців та студентів лісівничих спеціальностей Волинських вишів, долучилися провідні спеціалісти Волинського ОУЛМГ, голова та члени Наукової ради ВОУЛМГ, - інформує прес-служба Волинського ОУЛМГ.

Нараду відкрив начальник Волинського ОУЛМГ Олександр Кватирко. Насамперед він привітав усіх із Міжнародним днем лісів та початком лісокультурної акції Держлісагентства «Майбутнє лісу у твоїх руках».

"Ми повністю готові до лісокультурної кампанії. Усі площі підготовленні до заліснення. Ми виростили 25 млн сіянців і саджанців головних лісоутворюючих порід. На жаль, погодні умови і зокрема сніг не дозволяють нам розпочати посадку дерев", – зазначив Олександр Михайлович.

Водночас він наголосив, що найголовнішим вектором лісівництва залишається кадровий потенціал галузі, адже інвестиції, кошти – будуть, а за кадри потрібно боротися зі шкільної лави.

І цього разу на конференцію прибули студенти Волинського національного університету імені Лесі Українки, Луцького технічного національного університету, Шацького лісового коледжу імені Валентина Сулька.

Студентська наукова конференція здивувала практиків, адже у їх роботах йшлося про лісовий досвід світового лісогосподарювання. Тут були і європейський, і американський досвід ведення лісогосподарювання. Усі студентські наукові роботи були високо оцінені практиками.

За результатами конференції прийнято консолідоване рішення щодо координації наукових досліджень з тематики, що становить практичний інтерес для лісової галузі, намічено конкретні практичні завдання у лісогосподарствах Волинського ОУЛМГ.

Волинські студенти ділились досвідом лісогосподарювання. ФОТО
Волинські студенти ділились досвідом лісогосподарювання. ФОТО
Волинські студенти ділились досвідом лісогосподарювання. ФОТО
Волинські студенти ділились досвідом лісогосподарювання. ФОТО
Волинські студенти ділились досвідом лісогосподарювання. ФОТО
Волинські студенти ділились досвідом лісогосподарювання. ФОТО
Волинські студенти ділились досвідом лісогосподарювання. ФОТО

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Теги: лісівники, конференція, проблема
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