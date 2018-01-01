Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 березня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 13:00

м. Володимир-Волинський: вул. Берегового, Зелена, Б.Хмельницького, Мальчевського, Леся Курбась, І. Богуна

2.13:00 – 16:00 Дизель сервіс м. Володимир-Волинський: вул. Зимнівська, Тиха



Горохівський район



1.09:00-17:00

ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ с.Диковини

Горохівський районний відділ освіти-Школа

Берестечківське СТ-магазин

ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ

Мервинська сільська рада-Клуб, Церква с. Диковини:

вул. Зарічна

вул. Почаївська

вул. Почаївська,

вул. Зарічна,

вул. Відродження

2.

с.Пустомити 09:00-17:00 ФоП Мулько А.А.-магазин

ПАТ "Укртелеком"-АТС с.Пустомити

Пустомитівська сільська рада-Клуб

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"- с. Пустомити:

вул. Подольська

вул.Центральна, вул.Молодіжна



Іваничівський район



1. 9:00-16:30

с. Мишів по вул. Шкільна



Камінь-Каширський район



1.09:30 – 16:30

м.Камінь – Каширський, пров. Воля

2.09:30 – 16:40 Школа, Будинок культури, Бібліотека. с.Осівці, вул.. Центральна, вул. Миру.



Ківерцівський район

1. 8:30-16:30 КТП-450 с.Муравище

ФОП Герасимюк Лідія Івнівна КТП-450 с.Муравище

вул.Шкільна,буд.13-33, вул.Робітнича,буд.1-16, вул.Селянська,буд.1-10

2. 8:30-16:30 КТП-450 с.Муравище КТП-450 с.Муравище

вул.Шкільна,20-44(парні).



місто Луцьк



1.09:00-17:00

Автосервіс

Будова храму вул. Гущанська, 1-25, 12-42

вул. Гордіюк, 22-30



Луцький район



1.10:00-17:00

с. Підгайці вул. Вереснева

2.09:30-17:00

ТзОВ "УКРАЇНА-БАЇВ" (ферма – с. Баїв)

3.10:00-17:00

с. Запусти: Продмаг №20; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с. Запусти, с. Веселе



Любомльський та Шацький райони



1. 09:00-17:00 Школи, Магазини, Застава Рівне. Примитна зона Старовойтове с. Миловань, частково: Рівне, Старовойтове

2. 09:00-17:00

с. Світязь

3. 09:00-17:00 Магазин. Побут. Дит садок смт. Шацьк вул.: 50р. Перемоги, Садова, Шковороди,

4. 09:00-17:00 с.Шацьк:. вул. Набережна, Кільцева, 50років Перемоги, Л.Українки, Шковороди, Волі, Стуса, Електриків

с., Венське, Положево,



Любешівський район



1. 10:00-17:00

с. Угриничі вул. Пасіка

2. 10:00-17:00

с. М. Глуша ( частково)



Маневицький район



1. 10:00-16:00

2. 14:00-17:00 КТП-126 - Філія "Маневицький автодор" (з.д. тупік).

КТП-409 - ДП" Рибгосп "Маневичі ВАТ"Волиньрибгосп" (майстерня, гараж, контора).

КТП-387. смт. Маневичі.

вул. 8-го Березня 1-26, вул. Гагаріна 50-53.

вул. Галана 22-30; вул. Ягідна; вул. Партизанська 22-36, вул. Галана 32-44.

вул. 1 Травня 63-29; вул. Ставкова, вул. Сірка 15-26, вул. 1 Травня 54-66; вул. Шевченка 40-66.

310:00-12:00 ФОП Веремійчик Олександр Васильович (магазин «Смак плюс»). смт. Маневичі

4. 11:00-13:00

смт. Маневичі



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00 Магазин «Мегабуд», магазин «Інтер’єр» , ДНЗ №2, кіоск «Хліб», прокуратура м.Нововолинськ

вул.Гагаріна, 20, вул.Маяковського, 22-42, вул.Небесної Сотні, 18-39

вул.О.Пчілки, 20-28

вул.Кримського, 21-34



Рожищенський район



1. 9:00-17:00 с.Єлизаветин школа..

с.Єлизаветин вул.Прилісна.



2. 9:00-17:00

с.Доросині виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул. Фріда.

3. 9:00-17:00

с.Трилісці клуб, магазин. с.Трилісці в.Степова, Котельникова, Молодіжна, Колгоспна.

4. 9:00-17:00

с.Вічині контора с/р, клуб, ППМ, магазини, церква, ФАП, поштове відділення. с.Вічині вул.Степова, Центральна, 17 Вересня, Берегова.



5. 9:00-17:00

с.Духче артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магаини, ППМ.

с.Берегове ППМ, корівник, церква, ФАП, торговий кіоск.

с.Мильськ овочесховище, корівники, млин, пилорама.

с.Сокіл кар’єр. с.Духче.

с.Берегове.

6. 9:00-17:00 с.Єлизаветин магазин, клуб, ФАП.

с.Єлизаветин вул.Прилісна, Васильківська, Ювілейна.



Старовижівський район



1. 10:00-16:00

с. Ст Гута вул Зелена. Поліська, Л.Українки, Шевченка, Незалежності



Турійський район



1. 13:00-15:45 Школа №3, майстерня, насосна, столова, дит.садок «Дзвіночок», ГРП с.м.т.Турійськ вул.Жежків, Молодіжна

2. 09:00-12:00 Ковельавтодор – база відпочинку с.Сомин

3. 11:00-13:00 ПП «УКР-ПЕТРОЛЬ» - АЗС с.м.т.Луків

4. 12:00-13:00 Луківське КП «Комунальник» - КНС, П-ць Здрок І.М.- майстерня с.м.т.Луків

5. 14:00-15:45 ТзОВ «Віра-1» - свинокомплекс с.Миляновичі

6. 10:00-15:30 Н.Двірська с/р- пождепо, пошта, АТС,ФАП, школа, столова школи, ТРСТ- магазин, ФОП Кмін Р.В.- магазин, майстерня школи с.Осьмиговичі



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 13:00м. Володимир-Волинський: вул. Берегового, Зелена, Б.Хмельницького, Мальчевського, Леся Курбась, І. Богуна2.13:00 – 16:00 Дизель сервіс м. Володимир-Волинський: вул. Зимнівська, Тиха1.09:00-17:00ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ с.ДиковиниГорохівський районний відділ освіти-ШколаБерестечківське СТ-магазинПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗМервинська сільська рада-Клуб, Церква с. Диковини:вул. Зарічнавул. Почаївськавул. Почаївська,вул. Зарічна,вул. Відродження2.с.Пустомити 09:00-17:00 ФоП Мулько А.А.-магазинПАТ "Укртелеком"-АТС с.ПустомитиПустомитівська сільська рада-КлубКЗ"Горохівський районний ЦПМСД"- с. Пустомити:вул. Подольськавул.Центральна, вул.Молодіжна1. 9:00-16:30с. Мишів по вул. Шкільна1.09:30 – 16:30м.Камінь – Каширський, пров. Воля2.09:30 – 16:40 Школа, Будинок культури, Бібліотека. с.Осівці, вул.. Центральна, вул. Миру.1. 8:30-16:30 КТП-450 с.МуравищеФОП Герасимюк Лідія Івнівна КТП-450 с.Муравищевул.Шкільна,буд.13-33, вул.Робітнича,буд.1-16, вул.Селянська,буд.1-102. 8:30-16:30 КТП-450 с.Муравище КТП-450 с.Муравищевул.Шкільна,20-44(парні).1.09:00-17:00АвтосервісБудова храму вул. Гущанська, 1-25, 12-42вул. Гордіюк, 22-301.10:00-17:00с. Підгайці вул. Вереснева2.09:30-17:00ТзОВ "УКРАЇНА-БАЇВ" (ферма – с. Баїв)3.10:00-17:00с. Запусти: Продмаг №20; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с. Запусти, с. Веселе1. 09:00-17:00 Школи, Магазини, Застава Рівне. Примитна зона Старовойтове с. Миловань, частково: Рівне, Старовойтове2. 09:00-17:00с. Світязь3. 09:00-17:00 Магазин. Побут. Дит садок смт. Шацьк вул.: 50р. Перемоги, Садова, Шковороди,4. 09:00-17:00 с.Шацьк:. вул. Набережна, Кільцева, 50років Перемоги, Л.Українки, Шковороди, Волі, Стуса, Електриківс., Венське, Положево,1. 10:00-17:00с. Угриничі вул. Пасіка2. 10:00-17:00с. М. Глуша ( частково)1. 10:00-16:002. 14:00-17:00 КТП-126 - Філія "Маневицький автодор" (з.д. тупік).КТП-409 - ДП" Рибгосп "Маневичі ВАТ"Волиньрибгосп" (майстерня, гараж, контора).КТП-387. смт. Маневичі.вул. 8-го Березня 1-26, вул. Гагаріна 50-53.вул. Галана 22-30; вул. Ягідна; вул. Партизанська 22-36, вул. Галана 32-44.вул. 1 Травня 63-29; вул. Ставкова, вул. Сірка 15-26, вул. 1 Травня 54-66; вул. Шевченка 40-66.310:00-12:00 ФОП Веремійчик Олександр Васильович (магазин «Смак плюс»). смт. Маневичі4. 11:00-13:00смт. Маневичі1. 09:00-17:00 Магазин «Мегабуд», магазин «Інтер’єр» , ДНЗ №2, кіоск «Хліб», прокуратура м.Нововолинськвул.Гагаріна, 20, вул.Маяковського, 22-42, вул.Небесної Сотні, 18-39вул.О.Пчілки, 20-28вул.Кримського, 21-341. 9:00-17:00 с.Єлизаветин школа..с.Єлизаветин вул.Прилісна.2. 9:00-17:00с.Доросині виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул. Фріда.3. 9:00-17:00с.Трилісці клуб, магазин. с.Трилісці в.Степова, Котельникова, Молодіжна, Колгоспна.4. 9:00-17:00с.Вічині контора с/р, клуб, ППМ, магазини, церква, ФАП, поштове відділення. с.Вічині вул.Степова, Центральна, 17 Вересня, Берегова.5. 9:00-17:00с.Духче артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магаини, ППМ.с.Берегове ППМ, корівник, церква, ФАП, торговий кіоск.с.Мильськ овочесховище, корівники, млин, пилорама.с.Сокіл кар’єр. с.Духче.с.Берегове.6. 9:00-17:00 с.Єлизаветин магазин, клуб, ФАП.с.Єлизаветин вул.Прилісна, Васильківська, Ювілейна.1. 10:00-16:00с. Ст Гута вул Зелена. Поліська, Л.Українки, Шевченка, Незалежності1. 13:00-15:45 Школа №3, майстерня, насосна, столова, дит.садок «Дзвіночок», ГРП с.м.т.Турійськ вул.Жежків, Молодіжна2. 09:00-12:00 Ковельавтодор – база відпочинку с.Сомин3. 11:00-13:00 ПП «УКР-ПЕТРОЛЬ» - АЗС с.м.т.Луків4. 12:00-13:00 Луківське КП «Комунальник» - КНС, П-ць Здрок І.М.- майстерня с.м.т.Луків5. 14:00-15:45 ТзОВ «Віра-1» - свинокомплекс с.Миляновичі6. 10:00-15:30 Н.Двірська с/р- пождепо, пошта, АТС,ФАП, школа, столова школи, ТРСТ- магазин, ФОП Кмін Р.В.- магазин, майстерня школи с.Осьмиговичі

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