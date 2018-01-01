Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 березня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 23 березня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 13:00
м. Володимир-Волинський: вул. Берегового, Зелена, Б.Хмельницького, Мальчевського, Леся Курбась, І. Богуна
2.13:00 – 16:00 Дизель сервіс м. Володимир-Волинський: вул. Зимнівська, Тиха
Горохівський район
1.09:00-17:00
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ с.Диковини
Горохівський районний відділ освіти-Школа
Берестечківське СТ-магазин
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ
Мервинська сільська рада-Клуб, Церква с. Диковини:
вул. Зарічна
вул. Почаївська
вул. Почаївська,
вул. Зарічна,
вул. Відродження
2.
с.Пустомити 09:00-17:00 ФоП Мулько А.А.-магазин
ПАТ "Укртелеком"-АТС с.Пустомити
Пустомитівська сільська рада-Клуб
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"- с. Пустомити:
вул. Подольська
вул.Центральна, вул.Молодіжна
Іваничівський район
1. 9:00-16:30
с. Мишів по вул. Шкільна
Камінь-Каширський район
1.09:30 – 16:30
м.Камінь – Каширський, пров. Воля
2.09:30 – 16:40 Школа, Будинок культури, Бібліотека. с.Осівці, вул.. Центральна, вул. Миру.
Ківерцівський район
1. 8:30-16:30 КТП-450 с.Муравище
ФОП Герасимюк Лідія Івнівна КТП-450 с.Муравище
вул.Шкільна,буд.13-33, вул.Робітнича,буд.1-16, вул.Селянська,буд.1-10
2. 8:30-16:30 КТП-450 с.Муравище КТП-450 с.Муравище
вул.Шкільна,20-44(парні).
місто Луцьк
1.09:00-17:00
Автосервіс
Будова храму вул. Гущанська, 1-25, 12-42
вул. Гордіюк, 22-30
Луцький район
1.10:00-17:00
с. Підгайці вул. Вереснева
2.09:30-17:00
ТзОВ "УКРАЇНА-БАЇВ" (ферма – с. Баїв)
3.10:00-17:00
с. Запусти: Продмаг №20; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с. Запусти, с. Веселе
Любомльський та Шацький райони
1. 09:00-17:00 Школи, Магазини, Застава Рівне. Примитна зона Старовойтове с. Миловань, частково: Рівне, Старовойтове
2. 09:00-17:00
с. Світязь
3. 09:00-17:00 Магазин. Побут. Дит садок смт. Шацьк вул.: 50р. Перемоги, Садова, Шковороди,
4. 09:00-17:00 с.Шацьк:. вул. Набережна, Кільцева, 50років Перемоги, Л.Українки, Шковороди, Волі, Стуса, Електриків
с., Венське, Положево,
Любешівський район
1. 10:00-17:00
с. Угриничі вул. Пасіка
2. 10:00-17:00
с. М. Глуша ( частково)
Маневицький район
1. 10:00-16:00
2. 14:00-17:00 КТП-126 - Філія "Маневицький автодор" (з.д. тупік).
КТП-409 - ДП" Рибгосп "Маневичі ВАТ"Волиньрибгосп" (майстерня, гараж, контора).
КТП-387. смт. Маневичі.
вул. 8-го Березня 1-26, вул. Гагаріна 50-53.
вул. Галана 22-30; вул. Ягідна; вул. Партизанська 22-36, вул. Галана 32-44.
вул. 1 Травня 63-29; вул. Ставкова, вул. Сірка 15-26, вул. 1 Травня 54-66; вул. Шевченка 40-66.
310:00-12:00 ФОП Веремійчик Олександр Васильович (магазин «Смак плюс»). смт. Маневичі
4. 11:00-13:00
смт. Маневичі
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00 Магазин «Мегабуд», магазин «Інтер’єр» , ДНЗ №2, кіоск «Хліб», прокуратура м.Нововолинськ
вул.Гагаріна, 20, вул.Маяковського, 22-42, вул.Небесної Сотні, 18-39
вул.О.Пчілки, 20-28
вул.Кримського, 21-34
Рожищенський район
1. 9:00-17:00 с.Єлизаветин школа..
с.Єлизаветин вул.Прилісна.
2. 9:00-17:00
с.Доросині виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул. Фріда.
3. 9:00-17:00
с.Трилісці клуб, магазин. с.Трилісці в.Степова, Котельникова, Молодіжна, Колгоспна.
4. 9:00-17:00
с.Вічині контора с/р, клуб, ППМ, магазини, церква, ФАП, поштове відділення. с.Вічині вул.Степова, Центральна, 17 Вересня, Берегова.
5. 9:00-17:00
с.Духче артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магаини, ППМ.
с.Берегове ППМ, корівник, церква, ФАП, торговий кіоск.
с.Мильськ овочесховище, корівники, млин, пилорама.
с.Сокіл кар’єр. с.Духче.
с.Берегове.
6. 9:00-17:00 с.Єлизаветин магазин, клуб, ФАП.
с.Єлизаветин вул.Прилісна, Васильківська, Ювілейна.
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
с. Ст Гута вул Зелена. Поліська, Л.Українки, Шевченка, Незалежності
Турійський район
1. 13:00-15:45 Школа №3, майстерня, насосна, столова, дит.садок «Дзвіночок», ГРП с.м.т.Турійськ вул.Жежків, Молодіжна
2. 09:00-12:00 Ковельавтодор – база відпочинку с.Сомин
3. 11:00-13:00 ПП «УКР-ПЕТРОЛЬ» - АЗС с.м.т.Луків
4. 12:00-13:00 Луківське КП «Комунальник» - КНС, П-ць Здрок І.М.- майстерня с.м.т.Луків
5. 14:00-15:45 ТзОВ «Віра-1» - свинокомплекс с.Миляновичі
6. 10:00-15:30 Н.Двірська с/р- пождепо, пошта, АТС,ФАП, школа, столова школи, ТРСТ- магазин, ФОП Кмін Р.В.- магазин, майстерня школи с.Осьмиговичі
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 13:00
м. Володимир-Волинський: вул. Берегового, Зелена, Б.Хмельницького, Мальчевського, Леся Курбась, І. Богуна
2.13:00 – 16:00 Дизель сервіс м. Володимир-Волинський: вул. Зимнівська, Тиха
Горохівський район
1.09:00-17:00
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ с.Диковини
Горохівський районний відділ освіти-Школа
Берестечківське СТ-магазин
ПАТ "Волиньгаз" Горохівська філія-СКЗ
Мервинська сільська рада-Клуб, Церква с. Диковини:
вул. Зарічна
вул. Почаївська
вул. Почаївська,
вул. Зарічна,
вул. Відродження
2.
с.Пустомити 09:00-17:00 ФоП Мулько А.А.-магазин
ПАТ "Укртелеком"-АТС с.Пустомити
Пустомитівська сільська рада-Клуб
КЗ"Горохівський районний ЦПМСД"- с. Пустомити:
вул. Подольська
вул.Центральна, вул.Молодіжна
Іваничівський район
1. 9:00-16:30
с. Мишів по вул. Шкільна
Камінь-Каширський район
1.09:30 – 16:30
м.Камінь – Каширський, пров. Воля
2.09:30 – 16:40 Школа, Будинок культури, Бібліотека. с.Осівці, вул.. Центральна, вул. Миру.
Ківерцівський район
1. 8:30-16:30 КТП-450 с.Муравище
ФОП Герасимюк Лідія Івнівна КТП-450 с.Муравище
вул.Шкільна,буд.13-33, вул.Робітнича,буд.1-16, вул.Селянська,буд.1-10
2. 8:30-16:30 КТП-450 с.Муравище КТП-450 с.Муравище
вул.Шкільна,20-44(парні).
місто Луцьк
1.09:00-17:00
Автосервіс
Будова храму вул. Гущанська, 1-25, 12-42
вул. Гордіюк, 22-30
Луцький район
1.10:00-17:00
с. Підгайці вул. Вереснева
2.09:30-17:00
ТзОВ "УКРАЇНА-БАЇВ" (ферма – с. Баїв)
3.10:00-17:00
с. Запусти: Продмаг №20; с. Веселе: школа, будинок культури, контора с/р, продмаг №18, церква, ПП Громик Н.А.(бар), ФАП, дитсад, „Волиньгаз”, ПП Ступачинська С.О. (їдальня), ПП „Енергосвіт”, ПП „Сомсервіс”, ТзОВ „ВЕСЕЛЕ-АГРО”, сільгосп ЗАТ „Нива” с. Запусти, с. Веселе
Любомльський та Шацький райони
1. 09:00-17:00 Школи, Магазини, Застава Рівне. Примитна зона Старовойтове с. Миловань, частково: Рівне, Старовойтове
2. 09:00-17:00
с. Світязь
3. 09:00-17:00 Магазин. Побут. Дит садок смт. Шацьк вул.: 50р. Перемоги, Садова, Шковороди,
4. 09:00-17:00 с.Шацьк:. вул. Набережна, Кільцева, 50років Перемоги, Л.Українки, Шковороди, Волі, Стуса, Електриків
с., Венське, Положево,
Любешівський район
1. 10:00-17:00
с. Угриничі вул. Пасіка
2. 10:00-17:00
с. М. Глуша ( частково)
Маневицький район
1. 10:00-16:00
2. 14:00-17:00 КТП-126 - Філія "Маневицький автодор" (з.д. тупік).
КТП-409 - ДП" Рибгосп "Маневичі ВАТ"Волиньрибгосп" (майстерня, гараж, контора).
КТП-387. смт. Маневичі.
вул. 8-го Березня 1-26, вул. Гагаріна 50-53.
вул. Галана 22-30; вул. Ягідна; вул. Партизанська 22-36, вул. Галана 32-44.
вул. 1 Травня 63-29; вул. Ставкова, вул. Сірка 15-26, вул. 1 Травня 54-66; вул. Шевченка 40-66.
310:00-12:00 ФОП Веремійчик Олександр Васильович (магазин «Смак плюс»). смт. Маневичі
4. 11:00-13:00
смт. Маневичі
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00 Магазин «Мегабуд», магазин «Інтер’єр» , ДНЗ №2, кіоск «Хліб», прокуратура м.Нововолинськ
вул.Гагаріна, 20, вул.Маяковського, 22-42, вул.Небесної Сотні, 18-39
вул.О.Пчілки, 20-28
вул.Кримського, 21-34
Рожищенський район
1. 9:00-17:00 с.Єлизаветин школа..
с.Єлизаветин вул.Прилісна.
2. 9:00-17:00
с.Доросині виробнича база, станція зв’язку, лікарня. с.Доросині вул. Фріда.
3. 9:00-17:00
с.Трилісці клуб, магазин. с.Трилісці в.Степова, Котельникова, Молодіжна, Колгоспна.
4. 9:00-17:00
с.Вічині контора с/р, клуб, ППМ, магазини, церква, ФАП, поштове відділення. с.Вічині вул.Степова, Центральна, 17 Вересня, Берегова.
5. 9:00-17:00
с.Духче артсвердловина, шкільна майстерня, клуб, ФАП, магаини, ППМ.
с.Берегове ППМ, корівник, церква, ФАП, торговий кіоск.
с.Мильськ овочесховище, корівники, млин, пилорама.
с.Сокіл кар’єр. с.Духче.
с.Берегове.
6. 9:00-17:00 с.Єлизаветин магазин, клуб, ФАП.
с.Єлизаветин вул.Прилісна, Васильківська, Ювілейна.
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
с. Ст Гута вул Зелена. Поліська, Л.Українки, Шевченка, Незалежності
Турійський район
1. 13:00-15:45 Школа №3, майстерня, насосна, столова, дит.садок «Дзвіночок», ГРП с.м.т.Турійськ вул.Жежків, Молодіжна
2. 09:00-12:00 Ковельавтодор – база відпочинку с.Сомин
3. 11:00-13:00 ПП «УКР-ПЕТРОЛЬ» - АЗС с.м.т.Луків
4. 12:00-13:00 Луківське КП «Комунальник» - КНС, П-ць Здрок І.М.- майстерня с.м.т.Луків
5. 14:00-15:45 ТзОВ «Віра-1» - свинокомплекс с.Миляновичі
6. 10:00-15:30 Н.Двірська с/р- пождепо, пошта, АТС,ФАП, школа, столова школи, ТРСТ- магазин, ФОП Кмін Р.В.- магазин, майстерня школи с.Осьмиговичі
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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