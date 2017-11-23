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У Нововолинську «накрили» підпільний гральний бізнес

У Нововолинську «накрили» підпільний гральний бізнес
У Нововолинську припинили діяльність п’яти незаконних гральних закладів.

Зазначається, що сьогодні, 22 березня, правоохоронці провели санкціоновані судом обшуки у п'яти залах ігрових автоматів у шахтарському місті, - інформує прес-служба прокуратури Волинської області.

У ході обшуку виявлено та вилучено 71 комп'ютер, готівкові кошти, три платіжних термінали та інше електрообладнання.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. У провадженні призначено низку експертиз. Вживаються заходи задля притягнення організаторів незаконного бізнесу до передбаченої законом відповідальності.

У Нововолинську «накрили» підпільний гральний бізнес
У Нововолинську «накрили» підпільний гральний бізнес
У Нововолинську «накрили» підпільний гральний бізнес




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Теги: гральні заклади
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