У Нововолинську «накрили» підпільний гральний бізнес
Сьогодні, 14:35
У Нововолинську припинили діяльність п’яти незаконних гральних закладів.
Зазначається, що сьогодні, 22 березня, правоохоронці провели санкціоновані судом обшуки у п'яти залах ігрових автоматів у шахтарському місті, - інформує прес-служба прокуратури Волинської області.
У ході обшуку виявлено та вилучено 71 комп'ютер, готівкові кошти, три платіжних термінали та інше електрообладнання.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. У провадженні призначено низку експертиз. Вживаються заходи задля притягнення організаторів незаконного бізнесу до передбаченої законом відповідальності.
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Зазначається, що сьогодні, 22 березня, правоохоронці провели санкціоновані судом обшуки у п'яти залах ігрових автоматів у шахтарському місті, - інформує прес-служба прокуратури Волинської області.
У ході обшуку виявлено та вилучено 71 комп'ютер, готівкові кошти, три платіжних термінали та інше електрообладнання.
Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. У провадженні призначено низку експертиз. Вживаються заходи задля притягнення організаторів незаконного бізнесу до передбаченої законом відповідальності.
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