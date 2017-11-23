У Нововолинську «накрили» підпільний гральний бізнес





Зазначається, що сьогодні, 22 березня, правоохоронці провели санкціоновані судом обшуки у п'яти залах ігрових автоматів у шахтарському місті, - інформує прес-служба прокуратури Волинської області.



У ході обшуку виявлено та вилучено 71 комп'ютер, готівкові кошти, три платіжних термінали та інше електрообладнання.



Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. У провадженні призначено низку експертиз. Вживаються заходи задля притягнення організаторів незаконного бізнесу до передбаченої законом відповідальності.











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