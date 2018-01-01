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У Луцьку патрульні пошкодували хамовитого водія. ВІДЕО

У Луцьку патрульні пошкодували хамовитого водія. ВІДЕО
У Луцьку патрульні поліцейські обмежилися профілактичною бесідою з чоловіком, який поводив себе по-хамськи.

Це трапилося 22 березня.

На вулиці Лідавській патрульні зауважили авто, на якому при повороті не був ввімкнений відповідний світловий сигнал.

Як розповіли в управлінні патрульної поліції Волині, автомобіль зупинили та попросили у водія документи. Однак паперів при собі у шофера не було.

Опісля цього, кажуть в поліції, він почав поводити себе некоректно - лаятися та "простягати руки". Це видно на відео, яке виклали в Facebook.

Патрульні вгамували чоловіка та пояснили, що він чинить неправильно. Пізніше емоції спали і водій вибачився. Коли підвезли документи чоловіка, то патрульні провели з ним профілактичну бесіду та відпустили.



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Теги: патрульна поліція
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