У Луцьку патрульні пошкодували хамовитого водія. ВІДЕО
Сьогодні, 15:16
У Луцьку патрульні поліцейські обмежилися профілактичною бесідою з чоловіком, який поводив себе по-хамськи.
Це трапилося 22 березня.
На вулиці Лідавській патрульні зауважили авто, на якому при повороті не був ввімкнений відповідний світловий сигнал.
Як розповіли в управлінні патрульної поліції Волині, автомобіль зупинили та попросили у водія документи. Однак паперів при собі у шофера не було.
Опісля цього, кажуть в поліції, він почав поводити себе некоректно - лаятися та "простягати руки". Це видно на відео, яке виклали в Facebook.
Патрульні вгамували чоловіка та пояснили, що він чинить неправильно. Пізніше емоції спали і водій вибачився. Коли підвезли документи чоловіка, то патрульні провели з ним профілактичну бесіду та відпустили.
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Це трапилося 22 березня.
На вулиці Лідавській патрульні зауважили авто, на якому при повороті не був ввімкнений відповідний світловий сигнал.
Як розповіли в управлінні патрульної поліції Волині, автомобіль зупинили та попросили у водія документи. Однак паперів при собі у шофера не було.
Опісля цього, кажуть в поліції, він почав поводити себе некоректно - лаятися та "простягати руки". Це видно на відео, яке виклали в Facebook.
Патрульні вгамували чоловіка та пояснили, що він чинить неправильно. Пізніше емоції спали і водій вибачився. Коли підвезли документи чоловіка, то патрульні провели з ним профілактичну бесіду та відпустили.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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