Аварія маршруток у Луцьку: повідомили про стан постраждалих





Надавали допомогу постраждалим 5 бригад швидкої допомоги, – пишуть



Нагадаємо, аварія



Як повідомили медики, загалом в аварії постраждало 11 людей. Троє відмовились від госпіталізації, 5 осіб доправили до Луцької міської клінічної лікарні, двох – в обласну лікарню, неповнолітню постраждалу особу – в дитячу обласну лікарню.



Всі вони отримали травми, які не загрожують життю, допомогу їм надають медики.

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