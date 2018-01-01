Аварія маршруток у Луцьку: повідомили про стан постраждалих
Сьогодні, 15:14
Від зіткнення двох маршруток у Луцьку постраждали 11 осіб, 8 з яких госпіталізували. Наразі їхньому життю нічого не загрожує.
Надавали допомогу постраждалим 5 бригад швидкої допомоги, – пишуть Волинські новини, посилаючись на інформацію оперативної диспетчерської Волинського обласного центру медичної допомоги.
Нагадаємо, аварія трапилася сьогодні, 22 березня, близько 13:40. На вулиці Глушець зіткнулися дві маршрутки –№ 10 і №12. Вочевидь, причиною ДТП стало недотримання безпечної дистанції та порушення правил дорожнього руху.
Як повідомили медики, загалом в аварії постраждало 11 людей. Троє відмовились від госпіталізації, 5 осіб доправили до Луцької міської клінічної лікарні, двох – в обласну лікарню, неповнолітню постраждалу особу – в дитячу обласну лікарню.
Всі вони отримали травми, які не загрожують життю, допомогу їм надають медики.
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Надавали допомогу постраждалим 5 бригад швидкої допомоги, – пишуть Волинські новини, посилаючись на інформацію оперативної диспетчерської Волинського обласного центру медичної допомоги.
Нагадаємо, аварія трапилася сьогодні, 22 березня, близько 13:40. На вулиці Глушець зіткнулися дві маршрутки –№ 10 і №12. Вочевидь, причиною ДТП стало недотримання безпечної дистанції та порушення правил дорожнього руху.
Як повідомили медики, загалом в аварії постраждало 11 людей. Троє відмовились від госпіталізації, 5 осіб доправили до Луцької міської клінічної лікарні, двох – в обласну лікарню, неповнолітню постраждалу особу – в дитячу обласну лікарню.
Всі вони отримали травми, які не загрожують життю, допомогу їм надають медики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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