На Волині засніжені вулиці розчищають безробітні

У Ковелі безробітні допомагають комунальникам прибирати сніг на автобусних зупинках та в місцях масового переходу доріг.Про це повідомляє прес-служба Ковельської міської ради.У листопаді минулого року виконавчим комітетом міської ради було прийняте рішення «Про організацію громадських робіт на 2018 рік», яким затверджено 18 видів суспільно корисних робіт, які відповідають потребам Ковеля та сприяють його соціальному розвитку, та 14 задіяних до цього підприємств.Аби забезпечити нормальний рух пішоходів та надати допомогу комунальникам, в терміновому порядку міськрайонним центром зайнятості спільно з міською владоюорганізували укладанння 3-х договорів, створили 28 тимчасових робочих місць та залучили до впорядкування територій 14 осіб. Під чітким керівництвом працівників РЖКП-1 та РЖКП-2 безробітні прибирають сніг та лід на автобусних зупинках, в місцях масового переходу доріг.Доки існуватиме потреба, оплачувані громадські роботи з благоустрою вестимуться і надалі.