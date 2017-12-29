Молодий волинянин потребує допомоги

Олександру Романюку потрібні кошти на лікування.



Так трапилось, що молодий юнак опинився у інвалідному візку, - пише



Впоратися із недугою допомагають усі рідні та його кохана дівчина. Проте для того, щоб хлопець став на ноги, потрібно пройти не один реабілітаційний курс.



Зараз Олександр перебуває на реабілітації у селі Боратин. Про це у мережі Facebook розповідають рідні, друзі хлопця.



«Все розпочалося дуже активно. Тяжкою працею та пішла хороша динаміка на покращення! Але, на жаль, за 4 тижні витратили близько 30 тис грн!! Так як перебування у приватному центрі – 1000 грн за добу!», - йдеться у повідомлені.



Відтак близькі Олександра звертаються за допомогою до небайдужих людей, щоб він міг продовжити лікування та перебування в реабілітаційному центрі.



Реквізити 4149 4991 0708 6447

Романюк Олександр Миколайович

Тел (066) 022 17 91





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