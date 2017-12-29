Молодий волинянин потребує допомоги
Сьогодні, 15:42
Жителю села Сошичне Камінь-Каширського району Олександру Романюку потрібні кошти на лікування.
Так трапилось, що молодий юнак опинився у інвалідному візку, - пише Район.Камінь-Каширський.
Впоратися із недугою допомагають усі рідні та його кохана дівчина. Проте для того, щоб хлопець став на ноги, потрібно пройти не один реабілітаційний курс.
Зараз Олександр перебуває на реабілітації у селі Боратин. Про це у мережі Facebook розповідають рідні, друзі хлопця.
«Все розпочалося дуже активно. Тяжкою працею та пішла хороша динаміка на покращення! Але, на жаль, за 4 тижні витратили близько 30 тис грн!! Так як перебування у приватному центрі – 1000 грн за добу!», - йдеться у повідомлені.
Відтак близькі Олександра звертаються за допомогою до небайдужих людей, щоб він міг продовжити лікування та перебування в реабілітаційному центрі.
Реквізити 4149 4991 0708 6447
Романюк Олександр Миколайович
Тел (066) 022 17 91
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так трапилось, що молодий юнак опинився у інвалідному візку, - пише Район.Камінь-Каширський.
Впоратися із недугою допомагають усі рідні та його кохана дівчина. Проте для того, щоб хлопець став на ноги, потрібно пройти не один реабілітаційний курс.
Зараз Олександр перебуває на реабілітації у селі Боратин. Про це у мережі Facebook розповідають рідні, друзі хлопця.
«Все розпочалося дуже активно. Тяжкою працею та пішла хороша динаміка на покращення! Але, на жаль, за 4 тижні витратили близько 30 тис грн!! Так як перебування у приватному центрі – 1000 грн за добу!», - йдеться у повідомлені.
Відтак близькі Олександра звертаються за допомогою до небайдужих людей, щоб він міг продовжити лікування та перебування в реабілітаційному центрі.
Реквізити 4149 4991 0708 6447
Романюк Олександр Миколайович
Тел (066) 022 17 91
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині райрада висловила недовіру голові РДА
Сьогодні, 16:08
У парламенті Нідерландів намагався повіситись чоловік
Сьогодні, 16:01
Молодий волинянин потребує допомоги
Сьогодні, 15:42
На Волині засніжені вулиці розчищають безробітні
Сьогодні, 15:39