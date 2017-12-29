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Молодий волинянин потребує допомоги

Молодий волинянин потребує допомоги
Жителю села Сошичне Камінь-Каширського району Олександру Романюку потрібні кошти на лікування.

Так трапилось, що молодий юнак опинився у інвалідному візку, - пише Район.Камінь-Каширський.

Впоратися із недугою допомагають усі рідні та його кохана дівчина. Проте для того, щоб хлопець став на ноги, потрібно пройти не один реабілітаційний курс.

Зараз Олександр перебуває на реабілітації у селі Боратин. Про це у мережі Facebook розповідають рідні, друзі хлопця.

«Все розпочалося дуже активно. Тяжкою працею та пішла хороша динаміка на покращення! Але, на жаль, за 4 тижні витратили близько 30 тис грн!! Так як перебування у приватному центрі – 1000 грн за добу!», - йдеться у повідомлені.

Відтак близькі Олександра звертаються за допомогою до небайдужих людей, щоб він міг продовжити лікування та перебування в реабілітаційному центрі.

Реквізити 4149 4991 0708 6447
Романюк Олександр Миколайович
Тел (066) 022 17 91

Молодий волинянин потребує допомоги
Молодий волинянин потребує допомоги

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Теги: допомога, кошти
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