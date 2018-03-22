У парламенті Нідерландів намагався повіситись чоловік
Сьогодні, 16:01
У залі парламенту Нідерландів у Гаазі намагався повіситись чоловік.
Про це у четвер повідомляють нідерландські ЗМІ, - пише Європейська правда.
Як пише De Telgraaf, відвідувач, який спробував вчинити суїцид, перебував на громадській галереї парламенту. Чоловік поводився нервово і ходив довкола, після чого прив’язав шнур до перил галереї та своєї шиї і стрибнув.
За словами очевидців, він пережив стрибок. Чоловіку допомагали соціальні працівники і депутати, які обережно його підняли, щоб не зламати йому шию. До парламенту прибула швидка і потерпілого госпіталізували. Про його актуальний стан наразі повідомлень немає.
Дебати, які в той момент відбувались у сесійній залі, припинили, будівлю евакуювали.Нідерландські ЗМІ також поширюють відео інциденту. На кадрах видно переляк депутатів і чути звук падіння тіла.
Видання Nu.nl повідомляє, що потерпілий є активістом, який протягом останніх двох місяців мітингував перед будівлею парламенту проти криміналізації легких наркотиків.
Про свій намір перед інцидентом він написав у Facebook. "Пробачте мені цей вчинок, я повинен зробити це, щоб розбудити політиків", - написав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у четвер повідомляють нідерландські ЗМІ, - пише Європейська правда.
Як пише De Telgraaf, відвідувач, який спробував вчинити суїцид, перебував на громадській галереї парламенту. Чоловік поводився нервово і ходив довкола, після чого прив’язав шнур до перил галереї та своєї шиї і стрибнув.
За словами очевидців, він пережив стрибок. Чоловіку допомагали соціальні працівники і депутати, які обережно його підняли, щоб не зламати йому шию. До парламенту прибула швидка і потерпілого госпіталізували. Про його актуальний стан наразі повідомлень немає.
Дебати, які в той момент відбувались у сесійній залі, припинили, будівлю евакуювали.Нідерландські ЗМІ також поширюють відео інциденту. На кадрах видно переляк депутатів і чути звук падіння тіла.
Видання Nu.nl повідомляє, що потерпілий є активістом, який протягом останніх двох місяців мітингував перед будівлею парламенту проти криміналізації легких наркотиків.
Про свій намір перед інцидентом він написав у Facebook. "Пробачте мені цей вчинок, я повинен зробити це, щоб розбудити політиків", - написав він.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині райрада висловила недовіру голові РДА
Сьогодні, 16:08
У парламенті Нідерландів намагався повіситись чоловік
Сьогодні, 16:01
Молодий волинянин потребує допомоги
Сьогодні, 15:42
На Волині засніжені вулиці розчищають безробітні
Сьогодні, 15:39