У парламенті Нідерландів намагався повіситись чоловік





Про це у четвер повідомляють нідерландські ЗМІ, - пише



Як пише De Telgraaf, відвідувач, який спробував вчинити суїцид, перебував на громадській галереї парламенту. Чоловік поводився нервово і ходив довкола, після чого прив’язав шнур до перил галереї та своєї шиї і стрибнув.



За словами очевидців, він пережив стрибок. Чоловіку допомагали соціальні працівники і депутати, які обережно його підняли, щоб не зламати йому шию. До парламенту прибула швидка і потерпілого госпіталізували. Про його актуальний стан наразі повідомлень немає.



Дебати, які в той момент відбувались у сесійній залі, припинили, будівлю евакуювали.Нідерландські ЗМІ також поширюють відео інциденту. На кадрах видно переляк депутатів і чути звук падіння тіла.



Видання Nu.nl повідомляє, що потерпілий є активістом, який протягом останніх двох місяців мітингував перед будівлею парламенту проти криміналізації легких наркотиків.



Про свій намір перед інцидентом він написав у Facebook. "Пробачте мені цей вчинок, я повинен зробити це, щоб розбудити політиків", - написав він.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У залі парламенту Нідерландів у Гаазі намагався повіситись чоловік.Про це у четвер повідомляють нідерландські ЗМІ, - пише Європейська правда Як пише De Telgraaf, відвідувач, який спробував вчинити суїцид, перебував на громадській галереї парламенту. Чоловік поводився нервово і ходив довкола, після чого прив’язав шнур до перил галереї та своєї шиї і стрибнув.За словами очевидців, він пережив стрибок. Чоловіку допомагали соціальні працівники і депутати, які обережно його підняли, щоб не зламати йому шию. До парламенту прибула швидка і потерпілого госпіталізували. Про його актуальний стан наразі повідомлень немає.Дебати, які в той момент відбувались у сесійній залі, припинили, будівлю евакуювали.Нідерландські ЗМІ також поширюють відео інциденту. На кадрах видно переляк депутатів і чути звук падіння тіла.Видання Nu.nl повідомляє, що потерпілий є активістом, який протягом останніх двох місяців мітингував перед будівлею парламенту проти криміналізації легких наркотиків.Про свій намір перед інцидентом він написав у Facebook. "Пробачте мені цей вчинок, я повинен зробити це, щоб розбудити політиків", - написав він.

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