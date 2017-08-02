На Волині райрада висловила недовіру голові РДА

Депутати Іваничівської районної ради шляхом таємного голосування, сьогодні, 22 березня, визнали роботу голови Іваничівської РДАнезадовільною і висловили їй недовіру.Про це інформує прес-служба Волинської обласної організаціії «Свобода».Під час сесії районної ради депутати спочатку заслухали і не затвердили звіт голови Іваничівської РДА Лілії Кревської про виконання делегованих повноважень."Голова райдержадміністрації звітує нам про мало не райське життя. Але яке відношення до роботи голови РДА має робота приватних підриємств? А між тим район перебуває в поганому становищі. Дороги в занедбаному стані. Влада нічого не робить для залучення інвесторів. Люди змушені масово їхати на заробітки", - зазначив голова Іваничівської райради свободівецьДля голосування про висловлення недовіри голові РДА, яке проводиться в закритому режимі, сесія утворила спеціальну лічильну комісію.За підрахунками лічильної комісії, із зареєстрованих для таємного голосування 27-ох депутатів бюлетенями проголосували 22. З них "За" визнання роботи голови РДА незадовільною проголосували "19", проти ‒ "3". Недійсних бюлетенів ‒ 0.Тобто, за визнання роботи голови РДА Лідії Кревської незадовільною проголосувала більшість депутатів від складу ради, яка налічує 34 депутати. Голосування бюлетенями в таємному режимі означає, що рада висловила недовіру Лідії Кревській на посаді голови Іваничівської РДА.