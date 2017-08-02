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На Волині райрада висловила недовіру голові РДА

На Волині райрада висловила недовіру голові РДА
Депутати Іваничівської районної ради шляхом таємного голосування, сьогодні, 22 березня, визнали роботу голови Іваничівської РДА Лілії Кревської незадовільною і висловили їй недовіру.

Про це інформує прес-служба Волинської обласної організаціії «Свобода».

Під час сесії районної ради депутати спочатку заслухали і не затвердили звіт голови Іваничівської РДА Лілії Кревської про виконання делегованих повноважень.

"Голова райдержадміністрації звітує нам про мало не райське життя. Але яке відношення до роботи голови РДА має робота приватних підриємств? А між тим район перебуває в поганому становищі. Дороги в занедбаному стані. Влада нічого не робить для залучення інвесторів. Люди змушені масово їхати на заробітки", - зазначив голова Іваничівської райради свободівець Андрій Бадзюнь.

Для голосування про висловлення недовіри голові РДА, яке проводиться в закритому режимі, сесія утворила спеціальну лічильну комісію.

За підрахунками лічильної комісії, із зареєстрованих для таємного голосування 27-ох депутатів бюлетенями проголосували 22. З них "За" визнання роботи голови РДА незадовільною проголосували "19", проти ‒ "3". Недійсних бюлетенів ‒ 0.

Тобто, за визнання роботи голови РДА Лідії Кревської незадовільною проголосувала більшість депутатів від складу ради, яка налічує 34 депутати. Голосування бюлетенями в таємному режимі означає, що рада висловила недовіру Лідії Кревській на посаді голови Іваничівської РДА.


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Теги: недовіра, Лілія Кревська, РДА
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