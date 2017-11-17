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ЗМІ повідомили, кого намагалися пограбувати «воютинські розбійники». ВІДЕО

ЗМІ повідомили, кого намагалися пограбувати «воютинські розбійники». ВІДЕО
Як з’ясувала знімальна група Суспільного Волині, будинок, на який у Воютині напали рецидивісти, належить родині Здрилюків.

Родина є власником сільськогосподарського підприємства «Дружба», – йдеться в сюжеті телевізійників

Самі господарі через домофон відмовились відчиняти двері і говорити про нічні події з журналістами. Потерпілі не можуть відійти після інциденту, тому й не відчиняють незнайомцям, – розповідає родич господарів Микола. «В людей стрес», – каже він.

Нагадаємо, у ніч на 21 березня 6 осіб проникли у будинок підприємців у селі Воютин та вчинили напад на родину. Наразі усім 6 зловмисникам оголосили про підозру.


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Теги: затримання, банда
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