ЗМІ повідомили, кого намагалися пограбувати «воютинські розбійники». ВІДЕО





Родина є власником сільськогосподарського підприємства «Дружба», – йдеться в сюжеті телевізійників



Самі господарі через домофон відмовились відчиняти двері і говорити про нічні події з журналістами. Потерпілі не можуть відійти після інциденту, тому й не відчиняють незнайомцям, – розповідає родич господарів Микола. «В людей стрес», – каже він.



Нагадаємо, у ніч на 21 березня 6 осіб





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Як з’ясувала знімальна група Суспільного Волині , будинок, на який у Воютині напали рецидивісти, належить родині Здрилюків.Родина є власником сільськогосподарського підприємства «Дружба», – йдеться в сюжеті телевізійниківСамі господарі через домофон відмовились відчиняти двері і говорити про нічні події з журналістами. Потерпілі не можуть відійти після інциденту, тому й не відчиняють незнайомцям, – розповідає родич господарів. «В людей стрес», – каже він.Нагадаємо, у ніч на 21 березня 6 осіб проникли у будинок підприємців у селі Воютин та вчинили напад на родину. Наразі усім 6 зловмисникам оголосили про підозру.

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