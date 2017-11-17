ЗМІ повідомили, кого намагалися пограбувати «воютинські розбійники». ВІДЕО
Сьогодні, 16:12
Як з’ясувала знімальна група Суспільного Волині, будинок, на який у Воютині напали рецидивісти, належить родині Здрилюків.
Родина є власником сільськогосподарського підприємства «Дружба», – йдеться в сюжеті телевізійників
Самі господарі через домофон відмовились відчиняти двері і говорити про нічні події з журналістами. Потерпілі не можуть відійти після інциденту, тому й не відчиняють незнайомцям, – розповідає родич господарів Микола. «В людей стрес», – каже він.
Нагадаємо, у ніч на 21 березня 6 осіб проникли у будинок підприємців у селі Воютин та вчинили напад на родину. Наразі усім 6 зловмисникам оголосили про підозру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Родина є власником сільськогосподарського підприємства «Дружба», – йдеться в сюжеті телевізійників
Самі господарі через домофон відмовились відчиняти двері і говорити про нічні події з журналістами. Потерпілі не можуть відійти після інциденту, тому й не відчиняють незнайомцям, – розповідає родич господарів Микола. «В людей стрес», – каже він.
Нагадаємо, у ніч на 21 березня 6 осіб проникли у будинок підприємців у селі Воютин та вчинили напад на родину. Наразі усім 6 зловмисникам оголосили про підозру.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
ЗМІ повідомили, кого намагалися пограбувати «воютинські розбійники». ВІДЕО
Сьогодні, 16:12
На Волині райрада висловила недовіру голові РДА
Сьогодні, 16:08
У парламенті Нідерландів намагався повіситись чоловік
Сьогодні, 16:01
Молодий волинянин потребує допомоги
Сьогодні, 15:42