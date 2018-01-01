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Розповіли про стан Настусі Абрамчук після чергової операції

Розповіли про стан Настусі Абрамчук після чергової операції
Маленькій волинянці Настусі Абрамчук, щоб полегшити дихання, 21 березня, зробили трахеостомію, після якої, дівчинка ще має знаходитися в реанімації, поки рана від операції не загоїться.

Про це йдеться у групі «Настуся Абрамчук битва за життя» у Facebook.

"Операція по словах лікаря пройшла добре. Настю перевели назад в реанімацію, де ще підключили поки до апарату дихання. Настуня вийшла з наркозу і пробувала шось сказати", - йдеться в дописі.

"Та шлях до повного одужання ще не подоланий, кожен день перебування дитини в реанімаціі коштує близько 1100$, це не враховуючи такі операції, як трахоскопія, яка обійшлася батькам в додаткових 2000$, а попереду ще хіміо- та імунотерапія...", - пишуть у повідомлені.

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Теги: Настуся Абрамчук, благодійність, кошти, допомога
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