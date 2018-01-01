Розповіли про стан Настусі Абрамчук після чергової операції

Настусі Абрамчук, щоб полегшити дихання, 21 березня, зробили трахеостомію, після якої, дівчинка ще має знаходитися в реанімації, поки рана від операції не загоїться.



Про це йдеться у групі «Настуся Абрамчук битва за життя» у



"Операція по словах лікаря пройшла добре. Настю перевели назад в реанімацію, де ще підключили поки до апарату дихання. Настуня вийшла з наркозу і пробувала шось сказати", - йдеться в дописі.



"Та шлях до повного одужання ще не подоланий, кожен день перебування дитини в реанімаціі коштує близько 1100$, це не враховуючи такі операції, як трахоскопія, яка обійшлася батькам в додаткових 2000$, а попереду ще хіміо- та імунотерапія...", - пишуть у повідомлені.



Картка для перерахування коштів: Абрамчук Сергій 4149 4996 4811 1977

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