Розповіли про стан Настусі Абрамчук після чергової операції
Сьогодні, 16:49
Маленькій волинянці Настусі Абрамчук, щоб полегшити дихання, 21 березня, зробили трахеостомію, після якої, дівчинка ще має знаходитися в реанімації, поки рана від операції не загоїться.
Про це йдеться у групі «Настуся Абрамчук битва за життя» у Facebook.
"Операція по словах лікаря пройшла добре. Настю перевели назад в реанімацію, де ще підключили поки до апарату дихання. Настуня вийшла з наркозу і пробувала шось сказати", - йдеться в дописі.
"Та шлях до повного одужання ще не подоланий, кожен день перебування дитини в реанімаціі коштує близько 1100$, це не враховуючи такі операції, як трахоскопія, яка обійшлася батькам в додаткових 2000$, а попереду ще хіміо- та імунотерапія...", - пишуть у повідомлені.
Картка для перерахування коштів: Абрамчук Сергій 4149 4996 4811 1977
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Про це йдеться у групі «Настуся Абрамчук битва за життя» у Facebook.
"Операція по словах лікаря пройшла добре. Настю перевели назад в реанімацію, де ще підключили поки до апарату дихання. Настуня вийшла з наркозу і пробувала шось сказати", - йдеться в дописі.
"Та шлях до повного одужання ще не подоланий, кожен день перебування дитини в реанімаціі коштує близько 1100$, це не враховуючи такі операції, як трахоскопія, яка обійшлася батькам в додаткових 2000$, а попереду ще хіміо- та імунотерапія...", - пишуть у повідомлені.
Картка для перерахування коштів: Абрамчук Сергій 4149 4996 4811 1977
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