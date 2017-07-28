Політична ситуація у Волинській області. Зміна влади. АНОНС
Сьогодні, 21:00
Чому і на кого змінять голову Волинської обласної адміністрації? Як надалі складатиметься політична ситуація на Волині та які невирішені проблеми повстануть перед новим керівництвом?
Чи вдасться новому голові ОДА налагодити конструктивний діалог з усіма політичними силами області?
Відповіді на ці та інші питання дивіться у прямому ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 23 березня, о 17:30, а також в неділю, 25 березня, о 19:00 на ТК «Нова Волинь». До студії запрошені депутати Волинської обласної ради Михайло Імберовський та Святослав Кравчук.
Протилежний Погляд LIVE – поглянь на події з протилежного боку!
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Чи вдасться новому голові ОДА налагодити конструктивний діалог з усіма політичними силами області?
Відповіді на ці та інші питання дивіться у прямому ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 23 березня, о 17:30, а також в неділю, 25 березня, о 19:00 на ТК «Нова Волинь». До студії запрошені депутати Волинської обласної ради Михайло Імберовський та Святослав Кравчук.
Протилежний Погляд LIVE – поглянь на події з протилежного боку!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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