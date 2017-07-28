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Політична ситуація у Волинській області. Зміна влади. АНОНС

Політична ситуація у Волинській області. Зміна влади. АНОНС
Чому і на кого змінять голову Волинської обласної адміністрації? Як надалі складатиметься політична ситуація на Волині та які невирішені проблеми повстануть перед новим керівництвом?

Чи вдасться новому голові ОДА налагодити конструктивний діалог з усіма політичними силами області?

Відповіді на ці та інші питання дивіться у прямому ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 23 березня, о 17:30, а також в неділю, 25 березня, о 19:00 на ТК «Нова Волинь». До студії запрошені депутати Волинської обласної ради Михайло Імберовський та Святослав Кравчук.

Протилежний Погляд LIVE – поглянь на події з протилежного боку!



Політична ситуація у Волинській області. Зміна влади. АНОНС
Політична ситуація у Волинській області. Зміна влади. АНОНС

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Теги: Протилежний погляд, влада, варте уваги
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