Політична ситуація у Волинській області. Зміна влади. АНОНС

Чому і на кого змінять голову Волинської обласної адміністрації? Як надалі складатиметься політична ситуація на Волині та які невирішені проблеми повстануть перед новим керівництвом?Чи вдасться новому голові ОДА налагодити конструктивний діалог з усіма політичними силами області?Відповіді на ці та інші питання дивіться у прямому ефірі головного на Волині суспільно-політичного ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE» 23 березня, о 17:30, а також в неділю, 25 березня, о 19:00 на ТК «Нова Волинь». До студії запрошені депутати Волинської обласної радитаПротилежний Погляд LIVE – поглянь на події з протилежного боку!