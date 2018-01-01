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23 березня на Волині: гортаючи календар

23 березня на Волині: гортаючи календар
День народження 23 березня у співзасновника Організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» Іллі Сметаніна (на фото).

Також особисте свято сьогодні у колишнього голови Волинської облдержадміністрації, правоохоронця, Героя України Анатолія Француза.

Вітаємо його, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Анастасія, Віктор, Галина, Денис, Кіндрат.

Вітаємо іменинників та усіх волинян, у яких сьогодні день народження. Бажаємо здоров'я, довголіття, наснаги у роботі.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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