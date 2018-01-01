вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Дівчина-кухар із Луцька перемогла в міжнародному конкурсі. ВІДЕО

Дівчина-кухар із Луцька перемогла в міжнародному конкурсі. ВІДЕО
19-річна лучанка Катерина Сікорська стала переможницею Міжнародного відкритого конкурсу професійної майстерності у номінації «Кухар».

Змагання відбулися у місті Брест Республіки Білорусь, – йдеться в сюжеті Суспільного Волині.

Нині дівчина мріє відкрити кав’ярню із тістечками власного виробництва або ресторан, де клієнтам пропонуватимуть страви різних кухонь світу.

Деталі – в сюжеті


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: конкурс
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Хто і для чого «вбиває» рекламний бізнес у Луцьку
Нас знищують: луцькі підприємці благають відмінити скандальне рекламне рішення
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Суд у справі бійців 51-ої знову перенесли через неявку свідків
Сьогодні, 17:01
Луцька компанія створила сайт для відомого українського гурту
Сьогодні, 16:57
Дівчина-кухар із Луцька перемогла в міжнародному конкурсі. ВІДЕО
Сьогодні, 16:52
Розповіли про стан Настусі Абрамчук після чергової операції
Сьогодні, 16:49
Сайт «From-UA» розмістив провокативну неправдиву інформацію щодо Руху «Справедливість», - заява партії*
Сьогодні, 16:41
Схожі новини
У Луцьку буде конкурс соціальних ініціатив У Луцьку буде конкурс соціальних ініціатив
21 березень, 10:37
Володимир-Волинський визнали «Містом, дружнім до дитини» Володимир-Волинський визнали «Містом, дружнім до дитини»
14 березень, 19:23
Дівчина з Нововолинська візьме участь в канадському конкурсі краси Дівчина з Нововолинська візьме участь в канадському конкурсі краси
13 березень, 18:43
Громада з Волині звинуватила «1+1» у підтасовці результатів на шоу Громада з Волині звинуватила «1+1» у підтасовці результатів на шоу
12 березень, 10:02
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Синоптики повідомляють, що ночі в Україні будуть морозними
Сьогодні, 17:50
 0
Повідомили, коли Савченко обиратимуть запобіжний захід
Сьогодні, 17:37
 0
Волинського суддю покарають, бо не повідомив, що купив нерухомість
Сьогодні, 17:23
 0
Суд у справі бійців 51-ої знову перенесли через неявку свідків
Сьогодні, 17:01
 0
Луцька компанія створила сайт для відомого українського гурту
Сьогодні, 16:57
 0
Медіа
відео
1/8