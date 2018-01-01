Дівчина-кухар із Луцька перемогла в міжнародному конкурсі. ВІДЕО

Катерина Сікорська стала переможницею Міжнародного відкритого конкурсу професійної майстерності у номінації «Кухар».



Змагання відбулися у місті Брест Республіки Білорусь, – йдеться в сюжеті



Нині дівчина мріє відкрити кав’ярню із тістечками власного виробництва або ресторан, де клієнтам пропонуватимуть страви різних кухонь світу.



Деталі – в сюжеті





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 19-річна лучанкастала переможницею Міжнародного відкритого конкурсу професійної майстерності у номінації «Кухар».Змагання відбулися у місті Брест Республіки Білорусь, – йдеться в сюжеті Суспільного Волині Нині дівчина мріє відкрити кав’ярню із тістечками власного виробництва або ресторан, де клієнтам пропонуватимуть страви різних кухонь світу.Деталі – в сюжеті

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