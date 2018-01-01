Дівчина-кухар із Луцька перемогла в міжнародному конкурсі. ВІДЕО
Сьогодні, 16:52
19-річна лучанка Катерина Сікорська стала переможницею Міжнародного відкритого конкурсу професійної майстерності у номінації «Кухар».
Змагання відбулися у місті Брест Республіки Білорусь, – йдеться в сюжеті Суспільного Волині.
Нині дівчина мріє відкрити кав’ярню із тістечками власного виробництва або ресторан, де клієнтам пропонуватимуть страви різних кухонь світу.
Деталі – в сюжеті
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Змагання відбулися у місті Брест Республіки Білорусь, – йдеться в сюжеті Суспільного Волині.
Нині дівчина мріє відкрити кав’ярню із тістечками власного виробництва або ресторан, де клієнтам пропонуватимуть страви різних кухонь світу.
Деталі – в сюжеті
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Суд у справі бійців 51-ої знову перенесли через неявку свідків
Сьогодні, 17:01
Луцька компанія створила сайт для відомого українського гурту
Сьогодні, 16:57
Дівчина-кухар із Луцька перемогла в міжнародному конкурсі. ВІДЕО
Сьогодні, 16:52
Розповіли про стан Настусі Абрамчук після чергової операції
Сьогодні, 16:49
Сайт «From-UA» розмістив провокативну неправдиву інформацію щодо Руху «Справедливість», - заява партії*
Сьогодні, 16:41