вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцька компанія створила сайт для відомого українського гурту

Луцька компанія створила сайт для відомого українського гурту
Луцька компанія Ideil створила сайт для українського електро-фолк гурту ONUKA, що давно став відомим за межами нашої країни.

22 березня був анонсований довгоочікуваний альбом гурту під назвою «MOZAЇKA». Разом з публічним релізом альбому, презентували новий сайт, створенням якого й займалася луцька IT-компанія ideil, - пише Перший.

Зауважимо, що Ideil продовжує свою співпрацю з іменитими українськими виконавцями.

До цього, компанія працювала над розробкою сайту для доволі відомого на території СНД запального рок-гурту – «Друга ріка».


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: музика, сайт, Новини Луцька, Друга ріка, ONUKA, Ideil
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Хто і для чого «вбиває» рекламний бізнес у Луцьку
Нас знищують: луцькі підприємці благають відмінити скандальне рекламне рішення
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинського суддю покарають, бо не повідомив, що купив нерухомість
Сьогодні, 17:23
Суд у справі бійців 51-ої знову перенесли через неявку свідків
Сьогодні, 17:01
Луцька компанія створила сайт для відомого українського гурту
Сьогодні, 16:57
Дівчина-кухар із Луцька перемогла в міжнародному конкурсі. ВІДЕО
Сьогодні, 16:52
Розповіли про стан Настусі Абрамчук після чергової операції
Сьогодні, 16:49
Схожі новини
Давні часи та містичні обряди: у Луцьку виступить гурт «Motanka» Давні часи та містичні обряди: у Луцьку виступить гурт «Motanka»
19 березень, 13:41
«Один в каное» презентують у Луцьку новий альбом «Один в каное» презентують у Луцьку новий альбом
19 березень, 12:34
«З Луцьком завжди спекотно»: «Тінь Сонця» відіграли драйвовий концерт «З Луцьком завжди спекотно»: «Тінь Сонця» відіграли драйвовий концерт
17 березень, 12:12
У Луцьку відомий український гурт відзначить 15-річчя У Луцьку відомий український гурт відзначить 15-річчя
15 березень, 10:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Синоптики повідомляють, що ночі в Україні будуть морозними
Сьогодні, 17:50
 0
Повідомили, коли Савченко обиратимуть запобіжний захід
Сьогодні, 17:37
 0
Волинського суддю покарають, бо не повідомив, що купив нерухомість
Сьогодні, 17:23
 0
Суд у справі бійців 51-ої знову перенесли через неявку свідків
Сьогодні, 17:01
 0
Луцька компанія створила сайт для відомого українського гурту
Сьогодні, 16:57
 0
Медіа
відео
1/8