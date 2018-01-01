Луцька компанія створила сайт для відомого українського гурту
Сьогодні, 16:57
Луцька компанія Ideil створила сайт для українського електро-фолк гурту ONUKA, що давно став відомим за межами нашої країни.
22 березня був анонсований довгоочікуваний альбом гурту під назвою «MOZAЇKA». Разом з публічним релізом альбому, презентували новий сайт, створенням якого й займалася луцька IT-компанія ideil, - пише Перший.
Зауважимо, що Ideil продовжує свою співпрацю з іменитими українськими виконавцями.
До цього, компанія працювала над розробкою сайту для доволі відомого на території СНД запального рок-гурту – «Друга ріка».
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22 березня був анонсований довгоочікуваний альбом гурту під назвою «MOZAЇKA». Разом з публічним релізом альбому, презентували новий сайт, створенням якого й займалася луцька IT-компанія ideil, - пише Перший.
Зауважимо, що Ideil продовжує свою співпрацю з іменитими українськими виконавцями.
До цього, компанія працювала над розробкою сайту для доволі відомого на території СНД запального рок-гурту – «Друга ріка».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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