Луцька компанія створила сайт для відомого українського гурту





22 березня був анонсований довгоочікуваний альбом гурту під назвою «MOZAЇKA». Разом з публічним релізом альбому, презентували новий сайт, створенням якого й займалася луцька IT-компанія ideil, - пише



Зауважимо, що Ideil продовжує свою співпрацю з іменитими українськими виконавцями.



До цього, компанія працювала над розробкою сайту для доволі відомого на території СНД запального рок-гурту – «Друга ріка».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцька компанія Ideil створила сайт для українського електро-фолк гурту ONUKA, що давно став відомим за межами нашої країни.22 березня був анонсований довгоочікуваний альбом гурту під назвою «MOZAЇKA». Разом з публічним релізом альбому, презентували новий сайт, створенням якого й займалася луцька IT-компанія ideil, - пише Перший Зауважимо, що Ideil продовжує свою співпрацю з іменитими українськими виконавцями.До цього, компанія працювала над розробкою сайту для доволі відомого на території СНД запального рок-гурту – «Друга ріка».

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