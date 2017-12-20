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Суд у справі бійців 51-ої знову перенесли через неявку свідків

Суд у справі бійців 51-ої знову перенесли через неявку свідків
Суд у справі екс-бійців 51-ої бригади, котрих судять вже майже чотири роки, знову перенесли.

Про це повідомляє «Буг».

У Володимирі-Волинському 22-го березня продовжили судове провадження щодо екс-бійців колишньої 51-ї ОМБр, яких обвинувачує військова прокуратура в самовільному залишенні місця дислокації. Наразі провадження перебуває на етапі заслуховування свідків.

Нагадаємо, що на попередньому засіданні 22-го лютого вдалося допитати свідка – Миколу Храмова, а інші свідки до зали суду не з’явилися.

Суддя Олександр Лященко повідомив, що на сьогоднішнє засідання не з’явилися 6 свідків із Волинської області, а також їм не змогли вручити повістки.

З’явився лише свідок до Васильківської зали суду та в режимі відео-конференції провели допит. Микола Тесленка на момент подій служив командиром взводу 72-ї бригади. Чоловік розповів, що їх висоту обстрілювати. В результаті обстрілів була знищена техніка, а також особовий склад залишився без їжі та води.

Свідок розповів, що на той час військовослужбовці 51-ї бригади «спокійно сіли в один КРАЗ» і покинули зайняту висоту. Чоловік запевнив суд, що бачив цей момент і уточнив, що хлопці всю зброю здали перед виїздом. Теслюк розповів ще один момент, до них потрапив зв’язковий сепаратистів, який при розмові з офіцерським складом заявив аби українські військові здавалися в полон, або вночі «терикон зрівняють з землею». Свідок додав, що саме так і сталося – в ночі терикон висотою 214 метрів прицільно розстріляли з градів.

«Тим що вони (обвинувачувані – ред) пішли тоді з терекону, то залишилися живі», – розповів свідок.

Через неявку інших свідків, суд змушений був зробити перерву до 16-го травня поточного року. Надалі продовжать допит свідків.

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Теги: 51 бригада, 22 запорожці, суд, Володимир-Волинський
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