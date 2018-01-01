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Повідомили, коли Савченко обиратимуть запобіжний захід

Повідомили, коли Савченко обиратимуть запобіжний захід
Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу нардепу Надії Савченко, ймовірно, відбудеться у п’ятницю, 23 березня.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко, - пише ТСН.

"Суд, скоріш за все, завтра. Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав та оголосив Надії Савченко підозру у присутності її адвоката", - написав він.

Згодом речник ГПУ уточнив в ефірі телеканалу "112 Україна", що розглядатиме питання Шевченківський суд Києва.

"Для неї будуть просити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. З нею зараз проводять допит як з підозрюваною в присутності адвокатів, і зараз готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - розповів Лисенко, додавши, що Савченко ночуватиме у приміщенні СБУ.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за притягнення до кримініальної відповідальності, арешт і зняття недоторканності з депутата Надії Савченко. Савченко інкримінують взаємодію із ватажками бойовиків, змову із Володимиром Рубаном, який уже під арештом, та підготовку теракту у Верховній Раді. Його метою, за версією Генпрокуратури, було фізичне знищення керівництва держави та захоплення влади. 


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Теги: Надія Савченко, ВР
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