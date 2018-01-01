Повідомили, коли Савченко обиратимуть запобіжний захід

Надії Савченко, ймовірно, відбудеться у п’ятницю, 23 березня.



Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко, - пише



"Суд, скоріш за все, завтра. Генеральний прокурор України Юрій Луценко підписав та оголосив Надії Савченко підозру у присутності її адвоката", - написав він.



Згодом речник ГПУ уточнив в ефірі телеканалу "112 Україна", що розглядатиме питання Шевченківський суд Києва.



"Для неї будуть просити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. З нею зараз проводять допит як з підозрюваною в присутності адвокатів, і зараз готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - розповів Лисенко, додавши, що Савченко ночуватиме у приміщенні СБУ.



Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за притягнення до кримініальної відповідальності, арешт і зняття недоторканності з депутата Надії Савченко. Савченко інкримінують взаємодію із ватажками бойовиків, змову із Володимиром Рубаном, який уже під арештом, та підготовку теракту у Верховній Раді. Його метою, за версією Генпрокуратури, було фізичне знищення керівництва держави та захоплення влади.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судове засідання щодо обрання запобіжного заходу нардепу, ймовірно, відбудеться у п’ятницю, 23 березня.Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook речник Генеральної прокуратури, - пише ТСН "Суд, скоріш за все, завтра. Генеральний прокурор Українипідписав та оголосив Надії Савченко підозру у присутності її адвоката", - написав він.Згодом речник ГПУ уточнив в ефірі телеканалу "112 Україна", що розглядатиме питання Шевченківський суд Києва."Для неї будуть просити запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. З нею зараз проводять допит як з підозрюваною в присутності адвокатів, і зараз готується клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - розповів Лисенко, додавши, що Савченко ночуватиме у приміщенні СБУ.Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за притягнення до кримініальної відповідальності, арешт і зняття недоторканності з депутата Надії Савченко. Савченко інкримінують взаємодію із ватажками бойовиків, змову із Володимиром Рубаном, який уже під арештом, та підготовку теракту у Верховній Раді. Його метою, за версією Генпрокуратури, було фізичне знищення керівництва держави та захоплення влади.

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