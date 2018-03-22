Синоптики повідомляють, що ночі в Україні будуть морозними





Про це повідомляє



У південній частині вночі без опадів, вдень мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь і пориви північно-східного вітру 15-20 м/с; температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, в Криму вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.



На решті території країни – без опадів; вітер південно-західний, 5-10 м/с; температура вночі 10-15°, в Карпатах до 18° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.



На дорогах місцями ожеледиця.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні найближчої доби збережеться холодна погода з нічними морозами.Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».У південній частині вночі без опадів, вдень мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь і пориви північно-східного вітру 15-20 м/с; температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, в Криму вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.На решті території країни – без опадів; вітер південно-західний, 5-10 м/с; температура вночі 10-15°, в Карпатах до 18° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.На дорогах місцями ожеледиця.

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