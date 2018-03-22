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Синоптики повідомляють, що ночі в Україні будуть морозними

Синоптики повідомляють, що ночі в Україні будуть морозними
В Україні найближчої доби збережеться холодна погода з нічними морозами.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».

У південній частині вночі без опадів, вдень мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь і пориви північно-східного вітру 15-20 м/с; температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, в Криму вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

На решті території країни – без опадів; вітер південно-західний, 5-10 м/с; температура вночі 10-15°, в Карпатах до 18° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.

На дорогах місцями ожеледиця.

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Теги: погода
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