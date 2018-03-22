Синоптики повідомляють, що ночі в Україні будуть морозними
Сьогодні, 17:50
В Україні найближчої доби збережеться холодна погода з нічними морозами.
Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».
У південній частині вночі без опадів, вдень мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь і пориви північно-східного вітру 15-20 м/с; температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, в Криму вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.
На решті території країни – без опадів; вітер південно-західний, 5-10 м/с; температура вночі 10-15°, в Карпатах до 18° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
На дорогах місцями ожеледиця.
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Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на «Інтерфакс-Україна».
У південній частині вночі без опадів, вдень мокрий сніг з дощем, місцями ожеледь і пориви північно-східного вітру 15-20 м/с; температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, в Криму вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.
На решті території країни – без опадів; вітер південно-західний, 5-10 м/с; температура вночі 10-15°, в Карпатах до 18° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла.
На дорогах місцями ожеледиця.
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