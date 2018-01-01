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Футболіст із Волині пояснив, чому відмовився від українського громадянства

Футболіст із Волині пояснив, чому відмовився від українського громадянства
Півзахисник «Ягеллонії», волинянин Тарас Романчук розповів про причини зміни громадянства.

Про це пише Футбол.

Тиждень тому екс-українець Тарас Романчук похвалився своїм польським паспортом, після чого отримав виклик в збірну Польщі. Своє рішення змінити громадянство хавбек прокоментував в інтерв'ю Przeglad Sportowy.

«Про мене часто кажуть в негативному світлі. Багато хто називає мене зрадником», - почав Романчук.

«Згідно з українськими законами, я не маю права мати подвійне громадянство, тому мені довелося зробити свій вибір. Протягом декількох років я жив в Польщі і відчуваю себе тут добре. Важливо, що батьки, дружина і брат підтримують мене», - зазначив футболіст.

«Українські ЗМІ часто перекладають мої інтерв'ю, які я дав у Польщі, спотворюючи при цьому мої слова. Потім про мене з'являються неприємні коментарі», - додав він.

«У роздягальні «Ягеллонії» колеги часто жартують наді мною, що я «фарбований лис». Я розумію, що деякі всерйоз вважають мене таким. Думки людей розділилися. Деякі цінують мене, так як добре знають мою історію і щасливі, що я буду виступати за збірну Польщі. Іншим це не подобається, напевно, вони хотіли б, щоб за неї виступали лише корінні поляки. Я не ображаюся на таких людей, кожен має право на власну думку. Моє завдання - покращувати гру і ставати все краще і краще», - вважає Романчук.

«Хто знає, якби кілька років тому я отримав шанс в Україні, то сьогодні я успішно грав би в одному з місцевих клубів і в національній команді. Проте, я більше не повернуся в УПЛ. Цей етап мого життя давно пройшов. Тепер Польща і «Ягеллонія» можуть на мене розраховувати «, - сказав Тарас.

Всього на рахунку Романчука 12 голів в 95 матчах за «Ягеллонію».

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Теги: футбол
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Коментарі 1
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