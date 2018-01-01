Футболіст із Волині пояснив, чому відмовився від українського громадянства

Тарас Романчук розповів про причини зміни громадянства.



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Тиждень тому екс-українець Тарас Романчук похвалився своїм польським паспортом, після чого отримав виклик в збірну Польщі. Своє рішення змінити громадянство хавбек прокоментував в інтерв'ю Przeglad Sportowy.



«Про мене часто кажуть в негативному світлі. Багато хто називає мене зрадником», - почав Романчук.



«Згідно з українськими законами, я не маю права мати подвійне громадянство, тому мені довелося зробити свій вибір. Протягом декількох років я жив в Польщі і відчуваю себе тут добре. Важливо, що батьки, дружина і брат підтримують мене», - зазначив футболіст.



«Українські ЗМІ часто перекладають мої інтерв'ю, які я дав у Польщі, спотворюючи при цьому мої слова. Потім про мене з'являються неприємні коментарі», - додав він.



«У роздягальні «Ягеллонії» колеги часто жартують наді мною, що я «фарбований лис». Я розумію, що деякі всерйоз вважають мене таким. Думки людей розділилися. Деякі цінують мене, так як добре знають мою історію і щасливі, що я буду виступати за збірну Польщі. Іншим це не подобається, напевно, вони хотіли б, щоб за неї виступали лише корінні поляки. Я не ображаюся на таких людей, кожен має право на власну думку. Моє завдання - покращувати гру і ставати все краще і краще», - вважає Романчук.



«Хто знає, якби кілька років тому я отримав шанс в Україні, то сьогодні я успішно грав би в одному з місцевих клубів і в національній команді. Проте, я більше не повернуся в УПЛ. Цей етап мого життя давно пройшов. Тепер Польща і «Ягеллонія» можуть на мене розраховувати «, - сказав Тарас.



Всього на рахунку Романчука 12 голів в 95 матчах за «Ягеллонію».



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