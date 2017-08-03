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Опублікували відео резонансного затримання на Волині

Опублікували відео резонансного затримання на Волині
В інтернеті з’явилося відео конфлікту між водієм та поліцейськими на одній із заправок на Волині. Силовики застосували сльозогінний газ та намагалися скрутити чоловіка.

Про це повідомляє ТСН.

Сталось це наприкінці лютого, але кадри виставили лише тепер. Відомо, що на кермувальника складали протокол за те, що маленька дитина в салоні їхала не в спеціальному автокріслі.

Водій почав нарікати, що постанову складають не в його присутності, а поліцейські, мовляв, ще не представились. Згодом між ними зав'язався конфлікт.

Поліцейські кажуть, що відео – змонтоване, а водій першим вдарив правоохоронця.



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Теги: затримання, Волинь
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