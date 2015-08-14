На Волині селяни перекрили дорогу





Інцидент стався 22 березня, - пише



Селяни вважають, що завантажені деревиною лісовози розбивають дороги. Приводом до акції протесту став факт, що вантажівка, яка приїхала за деревиною, розвертаючись у центрі села Мосир, понищила огорожу неподалік сільського хреста-оберега. Але водій фури накивав п’ятами.



Відтак, вранці 22-го березня селяни перекрили дорогу до Мосира неподалік повороту на Ладинь.



Із людьми зустрівся головний лісничий ДП «Любомльський лісгосп» Василь Романюк. Люди, насамперед, вимагали негайно полагодити огорожу, на що представник лісгоспу відповів, що все буде відремонтовано вже наступного дня.



Йшлося і про перевантажування деревини просто на узбіччі дороги, хоча для цього у лісівників є спеціально визначені місця. У відповідь Василь Романюк визнав, що й справді перевантаження іноді роблять на узбіччі, якомога ближче до місця рубки, але це для того, щоб не розбивати головної дороги, перевозячи лісопродукцію до перевантажувальних пунктів.



Громада вимагала від лісівників активніше допомагати в утриманні дороги, адже їхній транспорт руйнує її найбільше. Представник лісгоспу у свою чергу пообіцяв дослухатися до вимог громади, зазначивши, зокрема, що ремонт розпочнуть, щойно розтане сніг і добре підсохне.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через конфлікт із місцевим лісгоспом мешканці села Мосир на Волині перекрили дорогу.Інцидент стався 22 березня, - пише Кордон Селяни вважають, що завантажені деревиною лісовози розбивають дороги. Приводом до акції протесту став факт, що вантажівка, яка приїхала за деревиною, розвертаючись у центрі села Мосир, понищила огорожу неподалік сільського хреста-оберега. Але водій фури накивав п’ятами.Відтак, вранці 22-го березня селяни перекрили дорогу до Мосира неподалік повороту на Ладинь.Із людьми зустрівся головний лісничий ДП «Любомльський лісгосп». Люди, насамперед, вимагали негайно полагодити огорожу, на що представник лісгоспу відповів, що все буде відремонтовано вже наступного дня.Йшлося і про перевантажування деревини просто на узбіччі дороги, хоча для цього у лісівників є спеціально визначені місця. У відповідь Василь Романюк визнав, що й справді перевантаження іноді роблять на узбіччі, якомога ближче до місця рубки, але це для того, щоб не розбивати головної дороги, перевозячи лісопродукцію до перевантажувальних пунктів.Громада вимагала від лісівників активніше допомагати в утриманні дороги, адже їхній транспорт руйнує її найбільше. Представник лісгоспу у свою чергу пообіцяв дослухатися до вимог громади, зазначивши, зокрема, що ремонт розпочнуть, щойно розтане сніг і добре підсохне.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію