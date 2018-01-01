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У луцькому магазині сталася пожежа

У луцькому магазині сталася пожежа
Пожежа у приміщенні магазину «Бус-маркет», що на вулиці Мамсурова, трапилася увечері 22 березня.

Про це повідомляють Волинські Новини.

Відповідно до попередніх даних, причиною пожежі стало скупчення сміття під сходовою клітиною, в результаті чого відбулося займання та задимлення приміщення.

Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували займання. Постраждалих в результаті інциденту немає.


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Теги: пожежа, Луцьк
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