У луцькому магазині сталася пожежа
22 березень, 23:15
Пожежа у приміщенні магазину «Бус-маркет», що на вулиці Мамсурова, трапилася увечері 22 березня.
Про це повідомляють Волинські Новини.
Відповідно до попередніх даних, причиною пожежі стало скупчення сміття під сходовою клітиною, в результаті чого відбулося займання та задимлення приміщення.
Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували займання. Постраждалих в результаті інциденту немає.
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Про це повідомляють Волинські Новини.
Відповідно до попередніх даних, причиною пожежі стало скупчення сміття під сходовою клітиною, в результаті чого відбулося займання та задимлення приміщення.
Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували займання. Постраждалих в результаті інциденту немає.
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