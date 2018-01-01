У луцькому магазині сталася пожежа





Про це повідомляють



Відповідно до попередніх даних, причиною пожежі стало скупчення сміття під сходовою клітиною, в результаті чого відбулося займання та задимлення приміщення.



Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували займання. Постраждалих в результаті інциденту немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пожежа у приміщенні магазину «Бус-маркет», що на вулиці Мамсурова, трапилася увечері 22 березня.Про це повідомляють Волинські Новини Відповідно до попередніх даних, причиною пожежі стало скупчення сміття під сходовою клітиною, в результаті чого відбулося займання та задимлення приміщення.Рятувальники оперативно прибули на місце події та ліквідували займання. Постраждалих в результаті інциденту немає.

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