Волиняни розчарувалися у владі і самі збирають гроші на нову школу

розрахована на втричі меншу кількість учнів.



Місцеві обурені, що чиновники ніяк не реагують на їхню вимогу і готові до радикальних дій, - повідомляє



Школа у селі Стобихівка розташована у двох приміщеннях – великій сільській хаті та колгоспній конторі. Найбільше приміщення – 3 на 5 метрів – займає спортивний зал. Туалет та їдальня, яка займає приміщення двох об'єднаних класів – у сусідній будівлі. Щоб потрапити туди, дітям доводиться виходити на вулицю.



«Холодильник стоїть, діти обходять, зачіпляються. Всі маленькі дітки виходять в плямах, бо як вони можуть поїсти, якщо їм тісно», – обурюється батько учнів Роман Шворак.



До школи, розрахованої на 80 учнів, ходять утричі більше дітей. Класи переповнені, навіть з урахуванням того, що діти навчаються у дві зміни. Це незручно ще й тому, що багато дітей мешкають за кілька кілометрів від навчального закладу.



«Я мама вісьмох дітей і п'ятеро з них – учнів. Це дуже страшно, їм же по 3 кілометри діткам добиратися, а вони ще маленькі, їм страшно, така ситуація», – бідкається Ольга Мороз.



У селі – 70 багатодітних родин. Щороку кількість школярів зростає. Місцеві підрахували, за два роки щоб навчати всіх – доведеться організовувати заняття вже у три зміни. Селяни просять владу побудувати нову школу, але реакції жодної. Тож, створили благодійний фонд і за два місяці назбирали півмільйона гривень. Але на нову школу, за словами диретора, потрібно 80 мільйонів.



«Вже відповідь районна рада дала офіційну. Якщо вже буде підрядник і школа почне будуватися – то, згідно із законом про місцеве самоврядування, районна рада дасть кошти, підключиться до співфінансування нашого будівництва», – зазначає директор школи Анатолій Хельчик.



Голова РДА зустрічі з журналістами уникає. Телефоном ситуацію прокоментувала начальниця обласного управління освіти Людмила Плахотна: «Школа ця потрібна. Буде розпочате в цьому році будівництво, з місцевого бюджету і кошти, які громада зібрала. І на наступний рік планується її включити, якщо буде співфінансування з місцевого бюджету 10%, включити її в Державний фонд регіонального розвитку».



У Стобихівці не вірять обіцянкам місцевих чиновників, тож прагнуть привернути до проблеми увагу центральної влади. Вже після весняних канікул погрожують на знак протесту не пускати дітей до школи.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині селяни самотужки збирають гроші для будівництва нової школи. У селі Стобихівка – 240 школярів, а місцева школаМісцеві обурені, що чиновники ніяк не реагують на їхню вимогу і готові до радикальних дій, - повідомляє 5 канал Школа у селі Стобихівка розташована у двох приміщеннях – великій сільській хаті та колгоспній конторі. Найбільше приміщення – 3 на 5 метрів – займає спортивний зал. Туалет та їдальня, яка займає приміщення двох об'єднаних класів – у сусідній будівлі. Щоб потрапити туди, дітям доводиться виходити на вулицю.«Холодильник стоїть, діти обходять, зачіпляються. Всі маленькі дітки виходять в плямах, бо як вони можуть поїсти, якщо їм тісно», – обурюється батько учнівДо школи, розрахованої на 80 учнів, ходять утричі більше дітей. Класи переповнені, навіть з урахуванням того, що діти навчаються у дві зміни. Це незручно ще й тому, що багато дітей мешкають за кілька кілометрів від навчального закладу.«Я мама вісьмох дітей і п'ятеро з них – учнів. Це дуже страшно, їм же по 3 кілометри діткам добиратися, а вони ще маленькі, їм страшно, така ситуація», – бідкаєтьсяУ селі – 70 багатодітних родин. Щороку кількість школярів зростає. Місцеві підрахували, за два роки щоб навчати всіх – доведеться організовувати заняття вже у три зміни. Селяни просять владу побудувати нову школу, але реакції жодної. Тож, створили благодійний фонд і за два місяці назбирали півмільйона гривень. Але на нову школу, за словами диретора, потрібно 80 мільйонів.«Вже відповідь районна рада дала офіційну. Якщо вже буде підрядник і школа почне будуватися – то, згідно із законом про місцеве самоврядування, районна рада дасть кошти, підключиться до співфінансування нашого будівництва», – зазначає директор школиГолова РДА зустрічі з журналістами уникає. Телефоном ситуацію прокоментувала начальниця обласного управління освіти: «Школа ця потрібна. Буде розпочате в цьому році будівництво, з місцевого бюджету і кошти, які громада зібрала. І на наступний рік планується її включити, якщо буде співфінансування з місцевого бюджету 10%, включити її в Державний фонд регіонального розвитку».У Стобихівці не вірять обіцянкам місцевих чиновників, тож прагнуть привернути до проблеми увагу центральної влади. Вже після весняних канікул погрожують на знак протесту не пускати дітей до школи.

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