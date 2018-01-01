На «Устилузі» «спалився» схвильований контрабандист





Про це повідомили у Держприкордонслужбі.



На українсько-польському кордоні в пункті пропуску «Устилуг» під час здійснення заходів прикордонного контролю правоохоронці Львівського загону звернули увагу на схвильовану поведінку громадянина України, водія мікроавтобуса Volkswagen.



Тому військовослужбовці вирішили здійснити поглиблений огляд транспортного засобу. У результаті спільної перевірки прикордонників та працівниками ДФС під капотом та під декоративною обшивкою мікроавтобуса виявлено 36 кілограмів спортивного харчування.



Виявлений товар, вартість якого становить 13,2 тисячі гривень вилучили представники фіскальної служби для подальшого прийняття правового рішення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині прикордоннки завадили незаконному ввезенню в Україну спортивного харчування.Про це повідомили у Держприкордонслужбі.На українсько-польському кордоні в пункті пропуску «Устилуг» під час здійснення заходів прикордонного контролю правоохоронці Львівського загону звернули увагу на схвильовану поведінку громадянина України, водія мікроавтобуса Volkswagen.Тому військовослужбовці вирішили здійснити поглиблений огляд транспортного засобу. У результаті спільної перевірки прикордонників та працівниками ДФС під капотом та під декоративною обшивкою мікроавтобуса виявлено 36 кілограмів спортивного харчування.Виявлений товар, вартість якого становить 13,2 тисячі гривень вилучили представники фіскальної служби для подальшого прийняття правового рішення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію