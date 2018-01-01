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На «Устилузі» «спалився» схвильований контрабандист

На «Устилузі» «спалився» схвильований контрабандист
На Волині прикордоннки завадили незаконному ввезенню в Україну спортивного харчування.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

На українсько-польському кордоні в пункті пропуску «Устилуг» під час здійснення заходів прикордонного контролю правоохоронці Львівського загону звернули увагу на схвильовану поведінку громадянина України, водія мікроавтобуса Volkswagen.

Тому військовослужбовці вирішили здійснити поглиблений огляд транспортного засобу. У результаті спільної перевірки прикордонників та працівниками ДФС під капотом та під декоративною обшивкою мікроавтобуса виявлено 36 кілограмів спортивного харчування.

Виявлений товар, вартість якого становить 13,2 тисячі гривень вилучили представники фіскальної служби для подальшого прийняття правового рішення.


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Теги: контрабанда, Волинь
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