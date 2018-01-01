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Петиція щодо McDonalds у Луцьку: депутати «умили руки»

Петиція щодо McDonalds у Луцьку: депутати «умили руки»
Члени земельної комісії Луцької міськради розглянули петицію щодо закладу McDonalds в облцентрі Волині.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Петиція Юлії Панасюк, яку вона наприкінці лютого зареєструвала на сайті Єдиної системи електронних петицій під назвою «За МакДональдс у Луцьку», набрала 328 голосів при необхідних 300.

У тексті петиції авторка «закликає депутатів не підтримувати проект рішення, яким окремі депутати хочуть відмінити своє рішення від березня 2016 р. про проведення аукціону щодо земельної ділянки на перетині вулиць Стрілецької та проспекту Грушевського».

«МакДональдсу» у Луцьку підійшло лише це місце для зведення ресторану», – йдеться у тексті петиції.

Міські депутати звернення лучанки розглянули під час засідання земельної комісії міської ради. Однак позиція доволі незвична: депутати не захотіли ухвалювати з цього приводу жодних рішень.

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Теги: МакДональдс, петиція
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