На Волині запрацює нова система оцінювання учнів





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2018-го Україна вперше долучиться до Програми міжнародного оцінювання учнів PISA, суть якої полягає в опитуванні 15-річних школярів про отримані у школі знання та навички із читання, математики та природничих дисциплін.



PISA розробляє тести, які не пов’язані зі шкільною програмою кожної окремої країни. Дослідники планують виявити, наскільки учні випускних класів підготовлені до життя в суспільстві.



На Волині, як і у всій країні, тест проходитимуть не усі школярі, а учні, обрані за допомогою спеціального алгоритму експертів PISA. При цьому йдеться не про весь клас, а про певну кількість дітей.



В нашій області координатором з організації та проведення досліджень PISA є завідувач центру ЗНО та моніторингових досліджень обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Алла Корнейко.



«Загалом по Україні досить широка вибірка – 273 навчальних заклади потрапили у вибірку. По Волині ми маємо 30 закладів. Школи І-ІІ ступення, школи І-ІІІ ступення, ми маємо заклад професійно-технічної освіти, гімназії, ліцеї. Дослідження передбачатиме не лише тестування, але й анкетування учасників. Анкетуванню підаватимуться і керівники закладів освіти – для того, щоб зрозуміти, які фактори впливають на стан нашої загальної середньої освіти», - розповіла Алла Корнейко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині частина учнів пройде опитування в рамках Програми міжнародного оцінювання учнів PISA.Про це повідомляє ВРД НСТУ 2018-го Україна вперше долучиться до Програми міжнародного оцінювання учнів PISA, суть якої полягає в опитуванні 15-річних школярів про отримані у школі знання та навички із читання, математики та природничих дисциплін.PISA розробляє тести, які не пов’язані зі шкільною програмою кожної окремої країни. Дослідники планують виявити, наскільки учні випускних класів підготовлені до життя в суспільстві.На Волині, як і у всій країні, тест проходитимуть не усі школярі, а учні, обрані за допомогою спеціального алгоритму експертів PISA. При цьому йдеться не про весь клас, а про певну кількість дітей.В нашій області координатором з організації та проведення досліджень PISA є завідувач центру ЗНО та моніторингових досліджень обласного інституту післядипломної педагогічної освіти«Загалом по Україні досить широка вибірка – 273 навчальних заклади потрапили у вибірку. По Волині ми маємо 30 закладів. Школи І-ІІ ступення, школи І-ІІІ ступення, ми маємо заклад професійно-технічної освіти, гімназії, ліцеї. Дослідження передбачатиме не лише тестування, але й анкетування учасників. Анкетуванню підаватимуться і керівники закладів освіти – для того, щоб зрозуміти, які фактори впливають на стан нашої загальної середньої освіти», - розповіла Алла Корнейко.

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