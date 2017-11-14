вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волиньрада виділить гроші на настільну гру

Волиньрада виділить гроші на настільну гру
Профільна комісія Волинської облради рекомендувала депутатам виділити кошти на виготовлення і розповсюдження в регіоні патріотичної настільної гри «Українська революція 1917-1921».

Про це повідомили у прес-службі облради.

Український інститут національної пам'яті розробив настільну гру «Українська революція 1917-1921». Автори проекту переконують, що гра зацікавить школярів у вивченні непростого періоду української історії та допоможе їм підготуватися до ЗНО.

Інститут підготував 500 примірників гри. На Волинь виділили 50 екземплярів. Собівартість однієї гри становить близько 145 гривень. Однак, зі слів головного спеціаліста із регіональних питань у Волинській області Українського інституту національної пам’яті Лесі Бондарук, державна організація, яку вона представляє, не має права продавати гру, а виготовити більше примірників не має фінансової можливості.

Волинську обласну раду просять виділити кошти з обласного бюджету на видавництво та розповсюдження гри на теренах області для шкіл та бібліотечних закладів.

Під час засідання постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму депутати підтримали ідею та рекомендували виконавчій владі внести пропозиції щодо вирішення питання по суті.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гра, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Хто і для чого «вбиває» рекламний бізнес у Луцьку
Нас знищують: луцькі підприємці благають відмінити скандальне рекламне рішення
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиньрада виділить гроші на настільну гру
Сьогодні, 02:10
На Волині запрацює нова система оцінювання учнів
Сьогодні, 00:55
Волиняни розчарувалися у владі і самі збирають гроші на нову школу
Сьогодні, 00:19
23 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У луцькому магазині сталася пожежа
22 березень, 23:15
Схожі новини
На гру «Волинь» - «Арсенал» буде безкоштовний вхід На гру «Волинь» - «Арсенал» буде безкоштовний вхід
14 листопад, 2017, 11:09
«Волинь» звинувачує арбітра в упередженості до клубу «Волинь» звинувачує арбітра в упередженості до клубу
25 листопад, 2016, 12:30
«Волинь» не втримала переможний рахунок у матчі з «Олімпіком» «Волинь» не втримала переможний рахунок у матчі з «Олімпіком»
31 липень, 2016, 01:35
Тренер ФК «Волинь» налагодив стосунки з фанатами команди Тренер ФК «Волинь» налагодив стосунки з фанатами команди
22 липень, 2016, 17:37
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиньрада виділить гроші на настільну гру
Сьогодні, 02:10
 0
На Волині запрацює нова система оцінювання учнів
Сьогодні, 00:55
 0
Волиняни розчарувалися у владі і самі збирають гроші на нову школу
Сьогодні, 00:19
 0
23 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У луцькому магазині сталася пожежа
22 березень, 23:15
 0
Медіа
відео
1/8