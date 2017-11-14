Волиньрада виділить гроші на настільну гру

Профільна комісія Волинської облради рекомендувала депутатам виділити кошти на виготовлення і розповсюдження в регіоні патріотичної настільної гри «Українська революція 1917-1921».Про це повідомили у прес-службі облради.Український інститут національної пам'яті розробив настільну гру «Українська революція 1917-1921». Автори проекту переконують, що гра зацікавить школярів у вивченні непростого періоду української історії та допоможе їм підготуватися до ЗНО.Інститут підготував 500 примірників гри. На Волинь виділили 50 екземплярів. Собівартість однієї гри становить близько 145 гривень. Однак, зі слів головного спеціаліста із регіональних питань у Волинській області Українського інституту національної пам’яті, державна організація, яку вона представляє, не має права продавати гру, а виготовити більше примірників не має фінансової можливості.Волинську обласну раду просять виділити кошти з обласного бюджету на видавництво та розповсюдження гри на теренах області для шкіл та бібліотечних закладів.Під час засідання постійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, інформаційного простору, культури та мови, національного і духовного розвитку, сім’ї, молоді, спорту та туризму депутати підтримали ідею та рекомендували виконавчій владі внести пропозиції щодо вирішення питання по суті.