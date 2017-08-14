ЗНО на візках: луцьку школу обладнають для потреб неповносправних





Про це повідомляє



Саме навчально-виховний комплекс № 9 Луцька стане пунктом тестування, який облаштують для абітурієнтів на візках, – розповіла начальник міського управління освіти Зіновія Лещенко під час засідання бюджетної комісії міської ради.



За її словами, аби підготувати навчальний заклад до травня, необхідно виділити 150 тисяч гривень.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ЗНО у Луцьку стане доступним для абітурієнтів на візках. З відповідною вимогою до управління освіти Луцької міської ради напередодні звернулися представники Львівського центру оцінювання якості освіти.Про це повідомляє ВРД НСТУ Саме навчально-виховний комплекс № 9 Луцька стане пунктом тестування, який облаштують для абітурієнтів на візках, – розповіла начальник міського управління освітипід час засідання бюджетної комісії міської ради.За її словами, аби підготувати навчальний заклад до травня, необхідно виділити 150 тисяч гривень.

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