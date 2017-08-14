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ЗНО на візках: луцьку школу обладнають для потреб неповносправних

ЗНО на візках: луцьку школу обладнають для потреб неповносправних
ЗНО у Луцьку стане доступним для абітурієнтів на візках. З відповідною вимогою до управління освіти Луцької міської ради напередодні звернулися представники Львівського центру оцінювання якості освіти.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Саме навчально-виховний комплекс № 9 Луцька стане пунктом тестування, який облаштують для абітурієнтів на візках, – розповіла начальник міського управління освіти Зіновія Лещенко під час засідання бюджетної комісії міської ради.

За її словами, аби підготувати навчальний заклад до травня, необхідно виділити 150 тисяч гривень.



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Теги: ЗНО, Волинь
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