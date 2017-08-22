З’явилися фото, як тренуються волинські «боги війни»
Сьогодні, 03:23
Військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади із Володимира-Волинського відточують бойові навички на полігоні.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-служби військової частини у соціальній мережі Facebook.
«Їхня надпотужна нищівна зброя, чіткі розрахунки й відпрацьовані до автоматизму стрімкі вивірені дії та влучність здатні стерти ворога на порох. Але для своїх вони не просто найнадійніший у світі захист, вони – побратими, друзі, сини, чоловіки, батьки й кохані. У їхніх очах – відблиски вогню артилерійських залпів, на вустах – усмішки, а в душі – тепло, доброта й людяність, бо наші боги війни безжальні тільки до ворогів», - йдеться у повідомленні прес-служби.
За її інформацією, військовослужбовці щоденно відточують бойову майстерність на полігоні.
Прес-служба також опублікувала світлини навчань.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-служби військової частини у соціальній мережі Facebook.
«Їхня надпотужна нищівна зброя, чіткі розрахунки й відпрацьовані до автоматизму стрімкі вивірені дії та влучність здатні стерти ворога на порох. Але для своїх вони не просто найнадійніший у світі захист, вони – побратими, друзі, сини, чоловіки, батьки й кохані. У їхніх очах – відблиски вогню артилерійських залпів, на вустах – усмішки, а в душі – тепло, доброта й людяність, бо наші боги війни безжальні тільки до ворогів», - йдеться у повідомленні прес-служби.
За її інформацією, військовослужбовці щоденно відточують бойову майстерність на полігоні.
Прес-служба також опублікувала світлини навчань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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