З’явилися фото, як тренуються волинські «боги війни»

Військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади із Володимира-Волинського відточують бойові навички на полігоні.Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-служби військової частини у соціальній мережі Facebook.«Їхня надпотужна нищівна зброя, чіткі розрахунки й відпрацьовані до автоматизму стрімкі вивірені дії та влучність здатні стерти ворога на порох. Але для своїх вони не просто найнадійніший у світі захист, вони – побратими, друзі, сини, чоловіки, батьки й кохані. У їхніх очах – відблиски вогню артилерійських залпів, на вустах – усмішки, а в душі – тепло, доброта й людяність, бо наші боги війни безжальні тільки до ворогів», - йдеться у повідомленні прес-служби.За її інформацією, військовослужбовці щоденно відточують бойову майстерність на полігоні.Прес-служба також опублікувала світлини навчань.