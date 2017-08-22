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З’явилися фото, як тренуються волинські «боги війни»

З’явилися фото, як тренуються волинські «боги війни»
Військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади із Володимира-Волинського відточують бойові навички на полігоні.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці прес-служби військової частини у соціальній мережі Facebook.

«Їхня надпотужна нищівна зброя, чіткі розрахунки й відпрацьовані до автоматизму стрімкі вивірені дії та влучність здатні стерти ворога на порох. Але для своїх вони не просто найнадійніший у світі захист, вони – побратими, друзі, сини, чоловіки, батьки й кохані. У їхніх очах – відблиски вогню артилерійських залпів, на вустах – усмішки, а в душі – тепло, доброта й людяність, бо наші боги війни безжальні тільки до ворогів», - йдеться у повідомленні прес-служби.

За її інформацією, військовослужбовці щоденно відточують бойову майстерність на полігоні.

Прес-служба також опублікувала світлини навчань.


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Теги: армія, Волинь
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