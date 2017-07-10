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Волинянка зачарувала глядачів національного конкурсу

Волинянка зачарувала глядачів національного конкурсу
Юна волинянка Христина Поліщук зачарувала своїм голосом глядачів національного фіналу «Яскраві діти України – конкурс дитячої творчості».

Дівчина у акапельному виконані виступила з українською народною піснею «Летів пташок», - повідомляє Район. Локачі.

«Він для мене був дуже важливим, я чекала кожного концерту, як свого дня народження. Конкурс дав мені багато досвіду в сферах вокалу, акторської майстерності, пластики, хореографії,» – зізнається Христина.

Дівчина проживає в маленькому містечку Локачі. Навчається в місцевій гімназії. Христину підтримує її родина, у якій всі також співають.

Христина зазначила, що після навчання у школі хоче вступити до Київського нацуніверситету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.

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Теги: конкурс, Волинь
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