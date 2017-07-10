Волинянка зачарувала глядачів національного конкурсу

Христина Поліщук зачарувала своїм голосом глядачів національного фіналу «Яскраві діти України – конкурс дитячої творчості».



Дівчина у акапельному виконані виступила з українською народною піснею «Летів пташок», - повідомляє



«Він для мене був дуже важливим, я чекала кожного концерту, як свого дня народження. Конкурс дав мені багато досвіду в сферах вокалу, акторської майстерності, пластики, хореографії,» – зізнається Христина.



Дівчина проживає в маленькому містечку Локачі. Навчається в місцевій гімназії. Христину підтримує її родина, у якій всі також співають.



Христина зазначила, що після навчання у школі хоче вступити до Київського нацуніверситету театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого.



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