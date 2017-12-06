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Тримали в шафі: батьки перетворили 13-річну доньку на секс-рабиню

Тримали в шафі: батьки перетворили 13-річну доньку на секс-рабиню
У Шаксдорфі в Німеччині поліцейські знайшли 13-річну дівчинку у тісній шафі. Найімовірніше, вона піддавалася сексуальному насильству.

Дівчинка на ім’я Франциска протягом шести місяців вважалася зниклою безвісти, - інформують Факти ICTV.

Пізніше було знайдено листа, написаного нібито від її імені: «Дорогі мама і тато, я втекла, бо більше не можу перебувати вдома».

Справа у тому, що поліцейські кілька разів обшукували будинок її батьків, але їм нічого не вдавалося знайти, поки вони не вломилися в окрему квартиру.

З’ясувалося, що родичі підробили лист, щоб заплутати слідство. Її 52-річна мама і 46-річний вітчим були заарештовані та утримуються у різних в’язницях.

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Теги: кримінал, насильство, діти
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