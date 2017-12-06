Тримали в шафі: батьки перетворили 13-річну доньку на секс-рабиню





Дівчинка на ім’я Франциска протягом шести місяців вважалася зниклою безвісти, - інформують



Пізніше було знайдено листа, написаного нібито від її імені: «Дорогі мама і тато, я втекла, бо більше не можу перебувати вдома».



Справа у тому, що поліцейські кілька разів обшукували будинок її батьків, але їм нічого не вдавалося знайти, поки вони не вломилися в окрему квартиру.



З’ясувалося, що родичі підробили лист, щоб заплутати слідство. Її 52-річна мама і 46-річний вітчим були заарештовані та утримуються у різних в’язницях.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Шаксдорфі в Німеччині поліцейські знайшли 13-річну дівчинку у тісній шафі. Найімовірніше, вона піддавалася сексуальному насильству.Дівчинка на ім’япротягом шести місяців вважалася зниклою безвісти, - інформують Факти ICTV Пізніше було знайдено листа, написаного нібито від її імені: «Дорогі мама і тато, я втекла, бо більше не можу перебувати вдома».Справа у тому, що поліцейські кілька разів обшукували будинок її батьків, але їм нічого не вдавалося знайти, поки вони не вломилися в окрему квартиру.З’ясувалося, що родичі підробили лист, щоб заплутати слідство. Її 52-річна мама і 46-річний вітчим були заарештовані та утримуються у різних в’язницях.

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