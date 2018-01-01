Супрун пропонує скасувати флюорографічні обстеження

Уляна Супрун запропонувала відмовитися від проведення масових флюорографічних обстежень в Україні.



За її словами, це застарілі радянські методи, які не є ефективними. Відповідну заяву глава МОЗ зробила на своїй сторінці в Facеbook, – пише



«По-перше, флюорографія дозволяє виявити тільки розвинені форми захворювання. На ранній стадії хвороба не призводить змін в легенях, тому навіть якщо пацієнт вже інфікований, флюорографія цього не покаже. По-друге, флюорографічні обстеження часто обходять саме тих людей, хто найбільше ризикує захворіти - пацієнтів з незабезпечених і вразливих груп населення», – пояснила вона.



Замінити це обстеження Супрун запропонувала анкетуванням.



«У цивілізованих країнах це виглядає так. На огляді у сімейного лікаря (або терапевта чи педіатра) пацієнт заповнює анкету, де відповідає на питання, які можуть визначити можливість захворювання. Якщо лікар бачить потребу - він пропонує пацієнту здати мокротиння на аналіз. Він покаже, чи є в організмі збудник хвороби вже за 2:00 і пацієнт зможе почати лікуватися», – підкреслила вона.

Супрун пропонує скасувати флюорографічні обстеження



В.о. охорони здоров'я України Уляна Супрун запропонувала відмовитися від проведення масових флюорографічних обстежень в Україні.



За її словами, це застарілі радянські методи, які не є ефективними. Відповідну заяву глава МОЗ зробила на своїй сторінці в Facеbook, – пише Обозреватель https://www.obozrevatel.com/ukr/health/suprun-zaproponuvala-skasuvati-obovyazkove-dlya-vsih-ukraintsiv-obstezhennya.htm



«По-перше, флюорографія дозволяє виявити тільки розвинені форми захворювання. На ранній стадії хвороба не призводить змін в легенях, тому навіть якщо пацієнт вже інфікований, флюорографія цього не покаже. По-друге, флюорографічні обстеження часто обходять саме тих людей, хто найбільше ризикує захворіти - пацієнтів з незабезпечених і вразливих груп населення», – пояснила вона.



Замінити це обстеження Супрун запропонувала анкетуванням.



«У цивілізованих країнах це виглядає так. На огляді у сімейного лікаря (або терапевта чи педіатра) пацієнт заповнює анкету, де відповідає на питання, які можуть визначити можливість захворювання. Якщо лікар бачить потребу - він пропонує пацієнту здати мокротиння на аналіз. Він покаже, чи є в організмі збудник хвороби вже за 2:00 і пацієнт зможе почати лікуватися», – підкреслила вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В.о. охорони здоров'я Українизапропонувала відмовитися від проведення масових флюорографічних обстежень в Україні.За її словами, це застарілі радянські методи, які не є ефективними. Відповідну заяву глава МОЗ зробила на своїй сторінці в Facеbook, – пише Обозреватель «По-перше, флюорографія дозволяє виявити тільки розвинені форми захворювання. На ранній стадії хвороба не призводить змін в легенях, тому навіть якщо пацієнт вже інфікований, флюорографія цього не покаже. По-друге, флюорографічні обстеження часто обходять саме тих людей, хто найбільше ризикує захворіти - пацієнтів з незабезпечених і вразливих груп населення», – пояснила вона.Замінити це обстеження Супрун запропонувала анкетуванням.«У цивілізованих країнах це виглядає так. На огляді у сімейного лікаря (або терапевта чи педіатра) пацієнт заповнює анкету, де відповідає на питання, які можуть визначити можливість захворювання. Якщо лікар бачить потребу - він пропонує пацієнту здати мокротиння на аналіз. Він покаже, чи є в організмі збудник хвороби вже за 2:00 і пацієнт зможе почати лікуватися», – підкреслила вона.Супрун пропонує скасувати флюорографічні обстеженняВ.о. охорони здоров'я України Уляна Супрун запропонувала відмовитися від проведення масових флюорографічних обстежень в Україні.За її словами, це застарілі радянські методи, які не є ефективними. Відповідну заяву глава МОЗ зробила на своїй сторінці в Facеbook, – пише Обозреватель https://www.obozrevatel.com/ukr/health/suprun-zaproponuvala-skasuvati-obovyazkove-dlya-vsih-ukraintsiv-obstezhennya.htm«По-перше, флюорографія дозволяє виявити тільки розвинені форми захворювання. На ранній стадії хвороба не призводить змін в легенях, тому навіть якщо пацієнт вже інфікований, флюорографія цього не покаже. По-друге, флюорографічні обстеження часто обходять саме тих людей, хто найбільше ризикує захворіти - пацієнтів з незабезпечених і вразливих груп населення», – пояснила вона.Замінити це обстеження Супрун запропонувала анкетуванням.«У цивілізованих країнах це виглядає так. На огляді у сімейного лікаря (або терапевта чи педіатра) пацієнт заповнює анкету, де відповідає на питання, які можуть визначити можливість захворювання. Якщо лікар бачить потребу - він пропонує пацієнту здати мокротиння на аналіз. Він покаже, чи є в організмі збудник хвороби вже за 2:00 і пацієнт зможе почати лікуватися», – підкреслила вона.

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