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Супрун пропонує скасувати флюорографічні обстеження

Супрун пропонує скасувати флюорографічні обстеження
В.о. охорони здоров'я України Уляна Супрун запропонувала відмовитися від проведення масових флюорографічних обстежень в Україні.

За її словами, це застарілі радянські методи, які не є ефективними. Відповідну заяву глава МОЗ зробила на своїй сторінці в Facеbook, – пише Обозреватель.

«По-перше, флюорографія дозволяє виявити тільки розвинені форми захворювання. На ранній стадії хвороба не призводить змін в легенях, тому навіть якщо пацієнт вже інфікований, флюорографія цього не покаже. По-друге, флюорографічні обстеження часто обходять саме тих людей, хто найбільше ризикує захворіти - пацієнтів з незабезпечених і вразливих груп населення», – пояснила вона.

Замінити це обстеження Супрун запропонувала анкетуванням.

«У цивілізованих країнах це виглядає так. На огляді у сімейного лікаря (або терапевта чи педіатра) пацієнт заповнює анкету, де відповідає на питання, які можуть визначити можливість захворювання. Якщо лікар бачить потребу - він пропонує пацієнту здати мокротиння на аналіз. Він покаже, чи є в організмі збудник хвороби вже за 2:00 і пацієнт зможе почати лікуватися», – підкреслила вона.
Супрун пропонує скасувати флюорографічні обстеження

В.о. охорони здоров'я України Уляна Супрун запропонувала відмовитися від проведення масових флюорографічних обстежень в Україні.

За її словами, це застарілі радянські методи, які не є ефективними. Відповідну заяву глава МОЗ зробила на своїй сторінці в Facеbook, – пише Обозреватель https://www.obozrevatel.com/ukr/health/suprun-zaproponuvala-skasuvati-obovyazkove-dlya-vsih-ukraintsiv-obstezhennya.htm

«По-перше, флюорографія дозволяє виявити тільки розвинені форми захворювання. На ранній стадії хвороба не призводить змін в легенях, тому навіть якщо пацієнт вже інфікований, флюорографія цього не покаже. По-друге, флюорографічні обстеження часто обходять саме тих людей, хто найбільше ризикує захворіти - пацієнтів з незабезпечених і вразливих груп населення», – пояснила вона.

Замінити це обстеження Супрун запропонувала анкетуванням.

«У цивілізованих країнах це виглядає так. На огляді у сімейного лікаря (або терапевта чи педіатра) пацієнт заповнює анкету, де відповідає на питання, які можуть визначити можливість захворювання. Якщо лікар бачить потребу - він пропонує пацієнту здати мокротиння на аналіз. Він покаже, чи є в організмі збудник хвороби вже за 2:00 і пацієнт зможе почати лікуватися», – підкреслила вона.

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Теги: медицина, здоров'я, реформа
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