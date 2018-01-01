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Курс валют у Луцьку на 23 березня

Курс валют у Луцьку на 23 березня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,113, а продаж - 26,470.

Євро при купівлі становить - 32,062, при продажу - 32,730.

Курс російського рубля: купівля - 0,408, продаж - 0,470.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,323, продаж - 7,893.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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