Курс валют у Луцьку на 23 березня
Сьогодні, 09:15
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26,113, а продаж - 26,470.
Євро при купівлі становить - 32,062, при продажу - 32,730.
Курс російського рубля: купівля - 0,408, продаж - 0,470.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,323, продаж - 7,893.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить - 32,062, при продажу - 32,730.
Курс російського рубля: купівля - 0,408, продаж - 0,470.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,323, продаж - 7,893.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Ковелі затримали п’яного водія з рушницею. ФОТО
Сьогодні, 09:37
На Волині авто збило велосипедистку, водій утік
Сьогодні, 09:34
Курс валют у Луцьку на 23 березня
Сьогодні, 09:15
Андрій Покровський позиціонує себе як третя сила, - журналіст
Сьогодні, 09:00
Супрун пропонує скасувати флюорографічні обстеження
Сьогодні, 08:44