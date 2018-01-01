На Волині авто збило велосипедистку, водій утік
Сьогодні, 09:34
У Ковелі авто збило велосипедистку.
Водій BMW залишив місце аварії, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Так, учора, 22 березня, близько 17 години, екіпаж патрульних в Ковелі отримав орієнтування, що на вулиці Незалежності збили велосипедистку, і порушник рухається в бік центру міста. Буквально через 15 хвилин полісмени виявили BMW, який підходив під орієнтування.
22-річний водій визнав свою вину. Велосипедистка, на щастя, не постраждала, від написання заяви відмовилась, претензій не має.
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Водій BMW залишив місце аварії, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Так, учора, 22 березня, близько 17 години, екіпаж патрульних в Ковелі отримав орієнтування, що на вулиці Незалежності збили велосипедистку, і порушник рухається в бік центру міста. Буквально через 15 хвилин полісмени виявили BMW, який підходив під орієнтування.
22-річний водій визнав свою вину. Велосипедистка, на щастя, не постраждала, від написання заяви відмовилась, претензій не має.
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