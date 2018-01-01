вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Ковелі затримали п’яного водія з рушницею. ФОТО

У Ковелі затримали п’яного водія з рушницею. ФОТО
Нетверезого водія Fiat без документів зупинили у Ковелі.

Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.

Зокрема на вулиці Вербицького зупинили водія авто з підозрою на керування в стані сп’яніння. Чоловік справді мав ці ознаки, однак від проходження огляду відмовився.

Також він не мав при собі посвідчення водія. Відповідно, отримав від патрульних протокол і постанову за порушення.

У салоні автомобіля виявили предмет, схожий на рушницю. Дозвіл на зброю чоловік мав, однак він не був продовжений. На місце викликали слідчо-оперативну групу.
У Ковелі затримали п’яного водія з рушницею. ФОТО
У Ковелі затримали п’яного водія з рушницею. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: п'яний водій, патрульна поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завтра в Луцьк приїде Петро Порошенко. ОФІЦІЙНО
Хто і для чого «вбиває» рекламний бізнес у Луцьку
Нас знищують: луцькі підприємці благають відмінити скандальне рекламне рішення
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трагедія на Закарпатті: у неблагополучній сім'ї від холоду померла дитина
Сьогодні, 09:44
На Волині з квітня стартує місячник добровільної здачі зброї
Сьогодні, 09:42
У Ковелі затримали п’яного водія з рушницею. ФОТО
Сьогодні, 09:37
На Волині авто збило велосипедистку, водій утік
Сьогодні, 09:34
Курс валют у Луцьку на 23 березня
Сьогодні, 09:15
Схожі новини
Із бару напідпитку: у Луцьку затримали двох п’яних водіїв. ФОТО Із бару напідпитку: у Луцьку затримали двох п’яних водіїв. ФОТО
21 березень, 11:52
Волинські патрульні вночі зловили 5 п’яних водіїв Волинські патрульні вночі зловили 5 п’яних водіїв
21 березень, 09:06
Покурив канабіс: у Луцьку зловили водія «під наркотою». ФОТО Покурив канабіс: у Луцьку зловили водія «під наркотою». ФОТО
15 березень, 12:54
У Луцьку екс-поліцейського зловили п’яним за кермом. ФОТО У Луцьку екс-поліцейського зловили п’яним за кермом. ФОТО
15 березень, 11:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Канаді мені бракує каштанів і пломбіру, - волинянка-учасниця конкурсу краси в діаспорі
Сьогодні, 09:00
 1
У волинянки з хати вкрали самогон
Сьогодні, 10:43
 0
Водію, який збив на смерть двох дівчат, дали 9 років тюрми
Сьогодні, 10:41
 0
В Австралії більше сотні дельфінів викинулись на берег
Сьогодні, 10:20
 0
У місті на Волині дві жінки винесли золото з будинку
Сьогодні, 10:19
 0
Медіа
відео
1/8