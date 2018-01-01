У Ковелі затримали п’яного водія з рушницею. ФОТО

Нетверезого водія Fiat без документів зупинили у Ковелі.Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.Зокрема на вулиці Вербицького зупинили водія авто з підозрою на керування в стані сп’яніння. Чоловік справді мав ці ознаки, однак від проходження огляду відмовився.Також він не мав при собі посвідчення водія. Відповідно, отримав від патрульних протокол і постанову за порушення.У салоні автомобіля виявили предмет, схожий на рушницю. Дозвіл на зброю чоловік мав, однак він не був продовжений. На місце викликали слідчо-оперативну групу.