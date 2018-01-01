У Ковелі затримали п’яного водія з рушницею. ФОТО
Сьогодні, 09:37
Нетверезого водія Fiat без документів зупинили у Ковелі.
Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Зокрема на вулиці Вербицького зупинили водія авто з підозрою на керування в стані сп’яніння. Чоловік справді мав ці ознаки, однак від проходження огляду відмовився.
Також він не мав при собі посвідчення водія. Відповідно, отримав від патрульних протокол і постанову за порушення.
У салоні автомобіля виявили предмет, схожий на рушницю. Дозвіл на зброю чоловік мав, однак він не був продовжений. На місце викликали слідчо-оперативну групу.
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Про це повідомляють у прес-службі поліції Волині.
Зокрема на вулиці Вербицького зупинили водія авто з підозрою на керування в стані сп’яніння. Чоловік справді мав ці ознаки, однак від проходження огляду відмовився.
Також він не мав при собі посвідчення водія. Відповідно, отримав від патрульних протокол і постанову за порушення.
У салоні автомобіля виявили предмет, схожий на рушницю. Дозвіл на зброю чоловік мав, однак він не був продовжений. На місце викликали слідчо-оперативну групу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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