Волинянка на ринку купила рибу з «сюрпризом». ФОТО
Сьогодні, 09:59
У Нововолинську волинянка купила рибу з невідомим величезним жуком.
Про це написала Олена Шумік на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні купили у Нововолинську на ринку тюльку і уже в дома відкривши пакетик із тюлькою найшли оцю тварюку", - йдеться в дописі.
У коментарях під дописом зазначають, що це морський тарган.
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Про це написала Олена Шумік на своїй сторінці у Facebook.
"Сьогодні купили у Нововолинську на ринку тюльку і уже в дома відкривши пакетик із тюлькою найшли оцю тварюку", - йдеться в дописі.
У коментарях під дописом зазначають, що це морський тарган.
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Коментарі 2
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Автор посту, повір, що в твоєму організмі живауть набагато гірші тварі і ти навіть не здогадуєшся про це.