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Волинянка на ринку купила рибу з «сюрпризом». ФОТО

Волинянка на ринку купила рибу з «сюрпризом». ФОТО
У Нововолинську волинянка купила рибу з невідомим величезним жуком.

Про це написала Олена Шумік на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні купили у Нововолинську на ринку тюльку і уже в дома відкривши пакетик із тюлькою найшли оцю тварюку", - йдеться в дописі.

У коментарях під дописом зазначають, що це морський тарган.

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Теги: жук, риба, знахідка
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Коментарі 2
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Це трилобіт з Палеозойської ери
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Ну і шо.
Автор посту, повір, що в твоєму організмі живауть набагато гірші тварі і ти навіть не здогадуєшся про це.
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