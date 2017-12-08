Волинянка на ринку купила рибу з «сюрпризом». ФОТО





Про це написала Олена Шумік на своїй сторінці у



"Сьогодні купили у Нововолинську на ринку тюльку і уже в дома відкривши пакетик із тюлькою найшли оцю тварюку", - йдеться в дописі.



У коментарях під дописом зазначають, що це морський тарган.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинську волинянка купила рибу з невідомим величезним жуком.Про це написала Олена Шумік на своїй сторінці у Facebook "Сьогодні купили у Нововолинську на ринку тюльку і уже в дома відкривши пакетик із тюлькою найшли оцю тварюку", - йдеться в дописі.У коментарях під дописом зазначають, що це морський тарган.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію