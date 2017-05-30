У місті на Волині дві жінки винесли золото з будинку
Сьогодні, 10:19
У Володимирі-Волинському невідомі викрали у жінки золоті прикраси.
Зазначається, що в одній з квартир по вулиці Ковельській дві невідомі жінки попросили у власниці квартири попити води. Поки жінка ходила на кухню, гості викрали золоті прикраси - пише Буг.
Інцидент трапився 21-го березня, близько 14-ї години. Як розповіли поліцейські, одна із двох жінок була ромської національності, а друга – худощава, не висока і одягнена в чорне.
Жінки у власниці квартири викрали золоті сережки та підвіску. Суму завданих збитків оцінили в 6 тисяч гривень.
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Зазначається, що в одній з квартир по вулиці Ковельській дві невідомі жінки попросили у власниці квартири попити води. Поки жінка ходила на кухню, гості викрали золоті прикраси - пише Буг.
Інцидент трапився 21-го березня, близько 14-ї години. Як розповіли поліцейські, одна із двох жінок була ромської національності, а друга – худощава, не висока і одягнена в чорне.
Жінки у власниці квартири викрали золоті сережки та підвіску. Суму завданих збитків оцінили в 6 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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