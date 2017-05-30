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У місті на Волині дві жінки винесли золото з будинку

У місті на Волині дві жінки винесли золото з будинку
У Володимирі-Волинському невідомі викрали у жінки золоті прикраси.

Зазначається, що в одній з квартир по вулиці Ковельській дві невідомі жінки попросили у власниці квартири попити води. Поки жінка ходила на кухню, гості викрали золоті прикраси - пише Буг.

Інцидент трапився 21-го березня, близько 14-ї години. Як розповіли поліцейські, одна із двох жінок була ромської національності, а друга – худощава, не висока і одягнена в чорне.

Жінки у власниці квартири викрали золоті сережки та підвіску. Суму завданих збитків оцінили в 6 тисяч гривень.


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Теги: крадіжка, золото
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