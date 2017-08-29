Андрій Покровський і команда Руху «СВІДОМІ» розповіли лучанам, як залучити бюджетні кошти на ініціативи

Андрій Покровський та його команда з Громадянського Руху "СВІДОМІ" зустрілися з лучанами, аби розповісти про те, як їм залучити кошти на вирішення комунальних проблем та активніше долучатися до життя міста.



Зустріч, на яку прийшли близько 150 людей, відбулася 22 березня в РЦ "Промінь". Цікаво, що на захід прийшли лучани різних вікових категорій. Були навіть молоді мами з малечею.



Модерував подію співзасновник Громадянського Руху Тарас Шкітер, який зауважив, що об'єднання працює понад 6 місяців, реалізувало декілька проектів і планує збільшити їхню кількість. Згодом він передав слово Андрію Покровському.



Він розповів про випадки у європейських країнах, коли завдяки високому рівню свідомості громадян вдалося встановити справедливість. Приміром, міністр внутрішніх справ Іспанії звільнився після того як поводив себе негідно з підлеглими.



Андрій Покровський переконаний, що таким має бути й українське суспільство і що цього можна досягнути шляхом об'єднання свідомих та відповідальних громадян.



"Ми самі мусимо брати відповідальність за розвиток своїх міст, інакше ми втратимо державу та ту свідому еліту, яка здатна творити зміни. Мій дім - це не моя квартира, а моє місто, моя країна... Парки, сквери - це все наше з вами... І я ставлюся до цього точно так само як до меблів чи посуду в своїй квартирі", - додав депутат.



Також депутат розповів про принципи та стратегічні цілі Руху "СВІДОМІ":







Крім того Андрій Покровський поінформував про проекти Руху "СВІДОМІ". Зокрема, соціальні програми "Ми свідомі" та "Доступний кінотеатр для пенсіонерів", проект



Андрій Покровський



Опісля він відповідав на запитання лучан.



Наступним етапом зустрічі стала презентація механізму залучення коштів мешканцями виборчих округів Луцька, які опинилися без представника у міській раді, проведена координатором проекту "Округи без депутатів" Валентином Хаймиком.



А таких у Луцьку - 12.



До слова, саме Андрій Покровський був



Детальний механізм прописаний у графіці нижче:







У Громадянському Русі "СВІДОМІ" за кожним з округів без депутатів закріплені координатори. Представники Руху нададуть лучанам допомогу в оформленні документів. Охочим потрібно приходити в приймальню на території рекреаційного комплексу "CITY PARK" за адресою: м. Луцьк, проспект Волі, 49а. Телефон для довідок: 099 215 50 75.



Також голова Центру Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингу Михайло Наход розповів лучанам про платформи, які допоможуть повідомити владу про проблему в місті та залучать інших мешканців Луцька до її вирішення. Це -



Тарас Шкітер Андрій Покровський Андрій Покровський Тарас Шкітер Михайло Наход

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутат міської радита його команда з Громадянського Руху "СВІДОМІ" зустрілися з лучанами, аби розповісти про те, як їм залучити кошти на вирішення комунальних проблем та активніше долучатися до життя міста.Зустріч, на яку прийшли близько 150 людей, відбулася 22 березня в РЦ "Промінь". Цікаво, що на захід прийшли лучани різних вікових категорій. Були навіть молоді мами з малечею.Модерував подію співзасновник Громадянського Руху, який зауважив, що об'єднання працює понад 6 місяців, реалізувало декілька проектів і планує збільшити їхню кількість. Згодом він передав слово Андрію Покровському.Він розповів про випадки у європейських країнах, коли завдяки високому рівню свідомості громадян вдалося встановити справедливість. Приміром, міністр внутрішніх справ Іспанії звільнився після того як поводив себе негідно з підлеглими.Андрій Покровський переконаний, що таким має бути й українське суспільство і що цього можна досягнути шляхом об'єднання свідомих та відповідальних громадян."Ми самі мусимо брати відповідальність за розвиток своїх міст, інакше ми втратимо державу та ту свідому еліту, яка здатна творити зміни. Мій дім - це не моя квартира, а моє місто, моя країна... Парки, сквери - це все наше з вами... І я ставлюся до цього точно так само як до меблів чи посуду в своїй квартирі", - додав депутат.Також депутат розповів про принципи та стратегічні цілі Руху "СВІДОМІ":Крім того Андрій Покровський поінформував про проекти Руху "СВІДОМІ". Зокрема, соціальні програми "Ми свідомі" та "Доступний кінотеатр для пенсіонерів", проект "Округи без депутатів" та освітня ініціатива "Школу свідомого громадянина".Опісля він відповідав на запитання лучан.Наступним етапом зустрічі стала презентація механізму залучення коштів мешканцями виборчих округів Луцька, які опинилися без представника у міській раді, проведена координатором проекту "Округи без депутатів"А таких у Луцьку - 12.До слова, саме Андрій Покровський був автором проекту рішення , яким затверджено Програму підтримки ініціатив виборців територіальних виборчих округів, від яких не було обрано депутатів Луцької міської ради.Детальний механізм прописаний у графіці нижче:Також голова Центру Політичного Аналізу та Виборчого Консалтингурозповів лучанам про платформи, які допоможуть повідомити владу про проблему в місті та залучать інших мешканців Луцька до її вирішення. Це - "Відкрите місто" та сервіс електронних петицій . Окрім того нагадав, що в Луцьку діє конкурс громадських ініціатив та проект "Бюджет участі"

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