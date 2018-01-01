Експерти розповіли, як захистити свої дані в інтернеті





Про це заявив член правління інтернет-асоціації України Олександр Глущенко, - пише



"У першу чергу відповідальність лежить виключно на самому користувачеві і тієї інформації, яку він надає. Тому перед тим як додавати, потрібно думати про те, чи не може ця інформація бути використана проти вас. Завдання користувача - уважно стежити за тим, які дані він розміщує в мережі, і бути обережнішим в соцмережах, на якихось невідомих сайтах, додатках. У нас 90% людей цього не робить і керується принципом "авось пронесе", - заявив Глущенко.



Експерт дав кілька порад щодо того, як краще убезпечити себе в мережі:



1. Добре думати над тим, яку інформацію розміщувати про себе в мережі. Наприклад, буває, що людина написала в мережі про те, що вона збирається кудись в поїздку і її квартиру тим часом обікрали. Глущенко запевняє, що через соцмережі теж стежать, тому, про всяк випадок, таку інформацію краще вказувати заднім числом.



2. Перестати проходити сумнівні тести. Зазвичай всі тести, перед тим, як їх проходити, просять доступ до аккаунту. Часто дрібним шрифтом вказані найнебезпечніші пункти, аж до того, що сайт просити дозвіл на розміщення повідомлення від імені користувача.



3. Залишати як менше своїх контактів. Зокрема, по можливості, не вказувати в профілі електронну адресу, телефон і, тим більше, домашню адресу.



Нагадаємо, раніше вже повідомлялося про те, як захистити інформацію про себе. Для цього потрібно увійти в Facebook і відкрити сторінку "Додатки" в налаштуваннях. У розділі "Додатки, веб-сайти і плагіни" треба натиснути кнопку "Редагувати" і там - кнопку "Disable platform" (Відключити платформу). Надалі користувач не зможе користуватися сайтами сторонніх розробників в мережі Facebook.

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