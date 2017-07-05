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Волинянка співає в популярному українсько-канадському гурті

Волинянка співає в популярному українсько-канадському гурті
Уродженка Нововолинська Міла Чернишева, яка пройшла до фіналу конкурсу "Міс українська Канада-2018", виступає в українсько-канадському фолк-рок гурті "Заповідь".

Про це вона розповіла в інтерв’ю Інформаційному агентству ВолиньPost.

Дівчина познайомилася із музикантами невдовзі після одного із найбільших фестивалів у Північний Америці. Опісля вони створили українсько-канадський фолк-рок гурт «Заповідь».

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"Гітарист Мет та барабанщик Нестор народженні в Канаді, бас-гітарист Андрій народжений у Львові, але ще дитиною переїхав з батьками до Канади, кібордист Маріуш - українець, народжений в Польщі. На даний момент ми є одним із популярних українських гуртів в Канаді. Ми граємо на різноманітних фестивалях, заходах, благодійних концертах у Торонто, Монреалі, Оттаві, Дауфіні, Вінніпезі, а також в Америці: Нью-Йорк, Бостон, Детройт, Нью Джерсі, Клівленд тощо. Три роки тому ми випустили свій альбом «Діти роду козацького». «Танці у вишиванці» є однією із моїх найулюбленіших композицій в цьому альбомі. Зараз працюємо над матеріалом для нової платівки", - розповіла дівчина.

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Теги: Міла Чернишева, Міс українська Канада, гурт, конкурс, Нововолинськ, Заповідь
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