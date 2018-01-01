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«ПриватБанк» пропонує лучанам престижну роботу у дружній команді*

Люди, які мріють про цікаву роботу, можливість кар’єрного росту та особистого розвитку, можуть спробувати себе на посаді клієнт-менеджера у відділенні «ПриватБанку».

Про це повідомляє прес-служба установи.

До обов’язків клієнт-менеджера входить керування клієнтопотоком у відділенні, навчання відвідувачів у зоні самообслуговування, вирішення проблемних ситуацій та допомога клієнтам. Цільовий дохід - 5340 гривень.

Претенденти на посаду повинні володіти низкою якостей:

комунікабельність, привітність;

навички командної роботи;

стресостійкість, здатність до навчання;

бажаний досвід роботи у сфері продажів або обслуговування клієнтів.

Окрім того, ПриватБанк пропонує посаду касира-операціоніста. Він здійснюватиме валютно-обмінні операції, прийом платежів населення, поповнення/зняття готівки з карткових рахунків та прийом виручки юридичних осіб. Сукупний дохід - 6180 гривень.

Вимоги до кандидатів:

чесність, порядність;

відповідальність;

прагнення до навчання;

вміння працювати у команді;

середня спеціальна або вища освіта.

Обов'язковою умовою для подальшого працевлаштування є заповнення анкети на сайті «ПриватБанку» https://hr.privatbank.ua. Перевага надається кандидатам, які пройшли онлайн-практику та отримали сертифікат на сайті https://practice.privatbank.ua/.

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Теги: Приват банк, роботодавці, робота
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