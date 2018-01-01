«ПриватБанк» пропонує лучанам престижну роботу у дружній команді*
Сьогодні, 18:23
Люди, які мріють про цікаву роботу, можливість кар’єрного росту та особистого розвитку, можуть спробувати себе на посаді клієнт-менеджера у відділенні «ПриватБанку».
Про це повідомляє прес-служба установи.
До обов’язків клієнт-менеджера входить керування клієнтопотоком у відділенні, навчання відвідувачів у зоні самообслуговування, вирішення проблемних ситуацій та допомога клієнтам. Цільовий дохід - 5340 гривень.
Претенденти на посаду повинні володіти низкою якостей:
комунікабельність, привітність;
навички командної роботи;
стресостійкість, здатність до навчання;
бажаний досвід роботи у сфері продажів або обслуговування клієнтів.
Окрім того, ПриватБанк пропонує посаду касира-операціоніста. Він здійснюватиме валютно-обмінні операції, прийом платежів населення, поповнення/зняття готівки з карткових рахунків та прийом виручки юридичних осіб. Сукупний дохід - 6180 гривень.
Вимоги до кандидатів:
чесність, порядність;
відповідальність;
прагнення до навчання;
вміння працювати у команді;
середня спеціальна або вища освіта.
Обов'язковою умовою для подальшого працевлаштування є заповнення анкети на сайті «ПриватБанку» https://hr.privatbank.ua. Перевага надається кандидатам, які пройшли онлайн-практику та отримали сертифікат на сайті https://practice.privatbank.ua/.
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Про це повідомляє прес-служба установи.
До обов’язків клієнт-менеджера входить керування клієнтопотоком у відділенні, навчання відвідувачів у зоні самообслуговування, вирішення проблемних ситуацій та допомога клієнтам. Цільовий дохід - 5340 гривень.
Претенденти на посаду повинні володіти низкою якостей:
комунікабельність, привітність;
навички командної роботи;
стресостійкість, здатність до навчання;
бажаний досвід роботи у сфері продажів або обслуговування клієнтів.
Окрім того, ПриватБанк пропонує посаду касира-операціоніста. Він здійснюватиме валютно-обмінні операції, прийом платежів населення, поповнення/зняття готівки з карткових рахунків та прийом виручки юридичних осіб. Сукупний дохід - 6180 гривень.
Вимоги до кандидатів:
чесність, порядність;
відповідальність;
прагнення до навчання;
вміння працювати у команді;
середня спеціальна або вища освіта.
Обов'язковою умовою для подальшого працевлаштування є заповнення анкети на сайті «ПриватБанку» https://hr.privatbank.ua. Перевага надається кандидатам, які пройшли онлайн-практику та отримали сертифікат на сайті https://practice.privatbank.ua/.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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