«ПриватБанк» пропонує лучанам престижну роботу у дружній команді*

Люди, які мріють про цікаву роботу, можливість кар’єрного росту та особистого розвитку, можуть спробувати себе на посаді клієнт-менеджера у відділенні «ПриватБанку».Про це повідомляє прес-служба установи.До обов’язків клієнт-менеджера входить керування клієнтопотоком у відділенні, навчання відвідувачів у зоні самообслуговування, вирішення проблемних ситуацій та допомога клієнтам. Цільовий дохід - 5340 гривень.Претенденти на посаду повинні володіти низкою якостей:комунікабельність, привітність;навички командної роботи;стресостійкість, здатність до навчання;бажаний досвід роботи у сфері продажів або обслуговування клієнтів.Окрім того, ПриватБанк пропонує посаду касира-операціоніста. Він здійснюватиме валютно-обмінні операції, прийом платежів населення, поповнення/зняття готівки з карткових рахунків та прийом виручки юридичних осіб. Сукупний дохід - 6180 гривень.Вимоги до кандидатів:чесність, порядність;відповідальність;прагнення до навчання;вміння працювати у команді;середня спеціальна або вища освіта.Обов'язковою умовою для подальшого працевлаштування є заповнення анкети на сайті «ПриватБанку» https://hr.privatbank.ua. Перевага надається кандидатам, які пройшли онлайн-практику та отримали сертифікат на сайті https://practice.privatbank.ua/.