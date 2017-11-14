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Водію, який збив на смерть двох дівчат, дали 9 років тюрми

Водію, який збив на смерть двох дівчат, дали 9 років тюрми
Водій, який збив на смерть двох дівчат в селі Прилісне на Волині, проведе за ґратами 9 років.

Про це інформує прес-служба прокуратури Волинської області.

Як відомо волинянам, дорожньо-транспортна пригода трапилася уночі 2 серпня 2017 року. 42-річний нетверезий житель селища Маневичі, керуючи вантажівкою MAN, наїхав на лавку, на якій сиділи троє підлітків. Внаслідок наїзду 16-річна та 17-річна дівчата загинули. Ще одного постраждалий - 16-річний хлопець - отримав тілесні ушкодження.

Водій з місця ДТП зник, проте правоохоронці його швидко знайшли та затримали.

Його визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель кількох осіб, та залишенні потерпілих у небезпеці (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України).

Вироком Маневицького районного суду водію призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі та позбавлено права керування транспортними засобами на 3 роки.

Не погодившись із рішенням суду, обвинувачений оскаржив його в апеляційному порядку, проте, дослухавшись до доводів прокурорів, апеляційний суд Волинської області залишив рішення суду першої інстанції в силі.



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Теги: суд, тюрма, Прилісне
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