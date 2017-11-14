Водію, який збив на смерть двох дівчат, дали 9 років тюрми

Водій, який збив на смерть двох дівчат в селі Прилісне на Волині, проведе за ґратами 9 років.Про це інформує прес-служба прокуратури Волинської області.Як відомо волинянам, дорожньо-транспортна пригода трапилася уночі 2 серпня 2017 року. 42-річний нетверезий житель селища Маневичі, керуючи вантажівкою MAN, наїхав на лавку, на якій сиділи троє підлітків. Внаслідок наїзду 16-річна та 17-річна дівчата загинули. Ще одного постраждалий - 16-річний хлопець - отримав тілесні ушкодження.Водій з місця ДТП зник, проте правоохоронці його швидко знайшли та затримали.Його визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель кількох осіб, та залишенні потерпілих у небезпеці (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України).Вироком Маневицького районного суду водію призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі та позбавлено права керування транспортними засобами на 3 роки.Не погодившись із рішенням суду, обвинувачений оскаржив його в апеляційному порядку, проте, дослухавшись до доводів прокурорів, апеляційний суд Волинської області залишив рішення суду першої інстанції в силі.