Водію, який збив на смерть двох дівчат, дали 9 років тюрми
Сьогодні, 10:41
Водій, який збив на смерть двох дівчат в селі Прилісне на Волині, проведе за ґратами 9 років.
Про це інформує прес-служба прокуратури Волинської області.
Як відомо волинянам, дорожньо-транспортна пригода трапилася уночі 2 серпня 2017 року. 42-річний нетверезий житель селища Маневичі, керуючи вантажівкою MAN, наїхав на лавку, на якій сиділи троє підлітків. Внаслідок наїзду 16-річна та 17-річна дівчата загинули. Ще одного постраждалий - 16-річний хлопець - отримав тілесні ушкодження.
Водій з місця ДТП зник, проте правоохоронці його швидко знайшли та затримали.
Його визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель кількох осіб, та залишенні потерпілих у небезпеці (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України).
Вироком Маневицького районного суду водію призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі та позбавлено права керування транспортними засобами на 3 роки.
Не погодившись із рішенням суду, обвинувачений оскаржив його в апеляційному порядку, проте, дослухавшись до доводів прокурорів, апеляційний суд Волинської області залишив рішення суду першої інстанції в силі.
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Про це інформує прес-служба прокуратури Волинської області.
Як відомо волинянам, дорожньо-транспортна пригода трапилася уночі 2 серпня 2017 року. 42-річний нетверезий житель селища Маневичі, керуючи вантажівкою MAN, наїхав на лавку, на якій сиділи троє підлітків. Внаслідок наїзду 16-річна та 17-річна дівчата загинули. Ще одного постраждалий - 16-річний хлопець - отримав тілесні ушкодження.
Водій з місця ДТП зник, проте правоохоронці його швидко знайшли та затримали.
Його визнано винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель кількох осіб, та залишенні потерпілих у небезпеці (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 286, ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України).
Вироком Маневицького районного суду водію призначено покарання у виді 9 років позбавлення волі та позбавлено права керування транспортними засобами на 3 роки.
Не погодившись із рішенням суду, обвинувачений оскаржив його в апеляційному порядку, проте, дослухавшись до доводів прокурорів, апеляційний суд Волинської області залишив рішення суду першої інстанції в силі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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