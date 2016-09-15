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У волинянки з хати вкрали самогон

У волинянки з хати вкрали самогон
У Володимир-Волинському у місцевої мешканки украли алкоголь.

Заява до правоохоронців надійшла 22 березня, – пише Володимир медіа http://www.volodymyrmedia.com.ua/2018/03/23/vzhe-j-do-samogonu-dobralysya/

Так, у час коли господиня була на роботі, з її помешкання, зламавши замок у дверях, украли алкоголь Зокрема винесли декілька пляшок самогону, домашнього та купленого вина, нектару.

Увесь запас потерпіла оцінила у 920 гривень.

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Теги: алкоголь, крадіжка
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