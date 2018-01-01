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На Волині під колесами авто опинилася школярка, п’яний водій утік

На Волині під колесами авто опинилася школярка, п’яний водій утік
У Камені-Каширському Volkswagen Golf збив 14-річну дівчинку.

Водій з місця пригоди зник, – повідомляють у прес-службі поліції Волині.

Встановлено, дівчина рухалась узбіччям проїжджої частини в напрямку руху автомобіля. Дівчина отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували в реанімацію районної лікарні.

«Співробітники сектору реагування патрульної поліції в співпраці із слідчо-оперативною групою відділу поліції встановили, що до скоєння ДТП причетний автомобіль Volkswagen Golf, за кермом якого перебував 34-річний місцевий житель. Винуватець автопригоди пройшов тест на драгері, який показав, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння. Транспортний засіб затримали та помістили на арештмайданчик», – повідомив Валентин Чих, начальник Камінь-Каширського відділу поліції.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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Теги: ДТП, аварія, НП
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